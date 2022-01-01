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Мун Со-Ри
Мун Со-Ри
Moon So-ri
О персоне
Фильмография
Мун Со-Ри
Moon So-ri
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Дата рождения
2 июля 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Пусан, Южная Корея
Рост
164 см
Биография Мун Со-Ри
Родилась 2 июля 1974 года. Пусан, Южная Корея.
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Фильмография Мун Со-Ри
Служанка
драма, мелодрама, триллер, эротика
2016, Корея
7.0
Отважная Лифи
приключения, семейный, драма, анимация
2011, Корея
6.0
Ха Ха Ха
комедия, мелодрама
2010, Корея
6.0
Оазис
мелодрама, драма
2002, Корея
5.0
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