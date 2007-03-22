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У холмов есть глаза 2 У холмов есть глаза 2
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The Hills Have Eyes II

У холмов есть глаза 2, 2007

2007 / США
8.3 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Группа стажеров Национальной гвардии доставляет в пустыню Нью-Мексико припасы для группы солдат и ученых, которые устанавливают систему наблюдения в секторе 16. Они не находят никого в лагере, но получают нечеткий сигнал бедствия со стороны холмов. Глава команды собирает стажеров и отправляется в сторону источника сигнала, но там они подвергаются нападению и попадают в ловушку мутировавших каннибалов, которые и уничтожили первый отряд. Смогут ли герои избежать гибели?

  • Уэс Крейвен, сценарист и режиссер оригинальной версии 1977 года, написал сценарий первого ремейка и его сиквела вместе со своим сыном, Джонатаном Крейвеном. 
  • Первоначально Крейвен придумал, что Бренда из первого фильма поступает на службу в Национальную гвардию, чтобы преодолеть свои страхи, а затем командир отправляет ее обратно в ту же пустыню. Эта идея была вырезана, так как в то время актриса была занята на съемках телесериала «Остаться в живых».
  • Перед началом каждого съемочного дня гримерам требовалось по четыре часа, чтобы нанести весь грим на Дерека Мирса для его роли мутанта Хамелеона. Имя Хамелеона является отсылкой к текстуре его кожи, которая очень похожа на камень (что указывает на тяжелую форму эпидермолитического гиперкератоза).

Группа резервистов Национальной гвардии во время учений в пустыне неожиданно становится мишенью для охоты у местных аборигенов — кровожадных мутантов.

8.3 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 9 мая 2007
Премьера онлайн 29 октября 2021
Премьера в мире 22 марта 2007
Возраст 18+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Мартин Вайс
В ролях
Майкл МакМиллиан
Джессика Строуп
Джессика Строуп
Даниэлла Алонсо
Даниэлла Алонсо
Ли Томпсон Янг
Бен Краули
Все актеры и съемочная группа
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У холмов есть глаза 2 смотреть онлайн

У холмов есть глаза 2
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Начальная экспозиция второй – а точнее сказать, уже четвертой – части холмисто-глазной эпопеи такова: выдвинувшийся вглубь пустыни Нью-Мехико отряд тупых и плохо обученных американских военных уходит спасать некоего полковника Реддинга, оставив на «базе» (состоящей из стола под тентом и сортира) зачуханного пацифиста, которому приказано сторожить, стоя на одной ноге, вышеупомянутый сортир в целях недопущения «расхищения неприятелем каловых масс», и, условно говоря, радистку Кэт для связи (к…
Читать
Frank 2 апреля 2015, 12:51
http://rapidshare.com/files/10644121/Insect_Eyes.mp3.html

музыка из трейлера
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