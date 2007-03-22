У холмов есть глаза 2, 2007

Группа стажеров Национальной гвардии доставляет в пустыню Нью-Мексико припасы для группы солдат и ученых, которые устанавливают систему наблюдения в секторе 16. Они не находят никого в лагере, но получают нечеткий сигнал бедствия со стороны холмов. Глава команды собирает стажеров и отправляется в сторону источника сигнала, но там они подвергаются нападению и попадают в ловушку мутировавших каннибалов, которые и уничтожили первый отряд. Смогут ли герои избежать гибели?