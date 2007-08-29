Шары ярости, 2007

Ренди Дайтона — одаренный игрок в пинг-понг, опозорившийся на мировой арене и вынужденный зарабатывать деньги, выступая в лас-вегасовском шоу. Но у героя появляется шанс на возвращение в мир большого спорта. Надо лишь принять участие в подпольном турнире, который проводит криминальный авторитет Фанг — известный душегуб и энтузиаст настольного тенниса.
Я не понимаю чего можно хотеть от фильма, который позиционируется как нам в трейлере показывали....то есть супер!!
Юмор пошлый… Читать дальше…
Да? А какие интеренсо в прокате есть… Читать дальше…