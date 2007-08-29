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Шары ярости Шары ярости
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Balls of Fury

Шары ярости, 2007

2007 / США
6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме
Ренди Дайтона — одаренный игрок в пинг-понг, опозорившийся на мировой арене и вынужденный зарабатывать деньги, выступая в лас-вегасовском шоу. Но у героя появляется шанс на возвращение в мир большого спорта. Надо лишь принять участие в подпольном турнире, который проводит криминальный авторитет Фанг — известный душегуб и энтузиаст настольного тенниса.
6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 11 октября 2007
Премьера в мире 29 августа 2007
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик Каскад
Режиссер
Роберт Бен Гарант
В ролях
Дэн Фоглер
Дэн Фоглер
Кристофер Уокен
Кристофер Уокен
Мэгги Кью
Мэгги Кью
Джейсон Скотт Ли
Джейсон Скотт Ли
Кэри-Хироюки Тагава
Кэри-Хироюки Тагава
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Шары ярости 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Сэл 2 апреля 2015, 12:51
Очень даже ничего!
Я не понимаю чего можно хотеть от фильма, который позиционируется как нам в трейлере показывали....то есть супер!!

Юмор пошлый… Читать дальше…
расскажитека 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (eremeev, 09/10/2007 - 12:29:46):ведь есть в прокате много фильмов, которые потянут и без пива

Да? А какие интеренсо в прокате есть… Читать дальше…
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