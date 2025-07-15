Владельцы «Оскара» и не только: прошлогодние фильмы, которые уже стали культовой классикой

Собрали сотни миллионов долларов в прокате или же просто вызвали восторг у критиков — в любом случае, забудут об этих картинах еще нескоро.

Пока вторая половина 2025 года только готовит несколько громких премьер, выводы о событиях кинематографа прошлого года сделаны уже давно — и, надо сказать, год выдался действительно богатым на чуть ли не самые ожидаемые фильмы десятилетия. И хотя Голливуд частенько выдает достаточно проходное кино, без шедевров в любом случае не обошлось — это отметили как критики, так и зрители по всему миру. В этой подборке — вышедшие в 2024 году фильмы, которые миллионы фанатов точно будут пересматривать из года в год.

Приквел к всемирно известному «Волшебнику страны Оз», «Злая» изначально создавалась как бродвейский мюзикл — но успех шоу предопределил его будущее на большом экране, а киноадаптацию фанаты ждали вот уже несколько лет. К слову, фильм с Синтией Эриво и Арианой Гранде в главных ролях не разочаровал — как актерская игра, так и спецэффекты с потрясающей воображение съемкой в очередной раз напомнили поклонникам о том, почему «Злая» уже годами остается бессмертной классикой. Такой она, видимо, останется и в кинематографе.

В амбициозный план Роберта Эггерса по созданию ремейка к хоррору 1922 года многие не верили до тех пор, пока «Носферату» не вышел на экраны в декабре прошлого года. Главное преимущество перезапуска — в том, что это уже не немой фильм, а потому пробирающая до мурашек вампирская история использует не только визуал для того, чтобы как следует напугать своих зрителей. Помимо всего прочего, критики хвалили нового «Носферату» за сохранение оригинальной идеи, но ее значительное улучшение за счет костюмов и декораций — как минимум для фанатов хорроров это точно маст-хев.

Снятая по серии романов Фрэнка Герберта, кинофраншиза Дени Вильнева окончательно опровергла всеобщее убеждение о том, что «Дюну» просто-напросто невозможно качественно «переложить» на экран. Первый фильм, вышедший в 2021 году, вызвал восторг у критиков и зрителей, а сиквел пошел даже дальше оригинала, став еще более масштабным зрелищем благодаря съемке Вильнева и спецэффектам. Уже сейчас обе картины считаются классикой научной фантастики и, пожалуй, одной из лучших киноадаптаций последних десятилетий.

Мультфильм, принесший Латвии первый в истории страны «Оскар» за лучший анимационный фильм, «Поток» несколько лет создавался в бесплатной 3D-программе командой из всего нескольких человек. Хотя фактически создатели проигнорировали основные методы рисовки подобных картин, сейчас считается, что именно они стали своего рода первооткрывателями, доказав, что не только многомиллионная анимация от Диснея может собрать миллионы в кинопрокате. «Поток» — яркий пример того, что создать настоящий шедевр можно благодаря подручным средствам и самой простой мотивации.

Фильм, который в какой-то степени предсказал выборы нового Папы Римского в этом году, «Конклав» стал настоящей сенсацией, показав, что скрывается за закрытыми дверьми Ватикана. Помимо того, что зрителям показали тайные процессы, которые не принадлежащие к церкви и не могли увидеть, финальный сюжетный поворот фильма вызвал множество споров, заставляющих задуматься о том, что на самом деле должно являться ценностями церкви.

Хотя эти фильмы и стали хитами кинопроката или получили всевозможные награды, они все равно так или иначе затмили собой другие, не менее достойные недавние картины — почитать о таких можно здесь.