7.3 Рейтинг IMDb: 7.5
Персонаж

Stranger Than Fiction 18+
О фильме

Карен Эйфель заканчивает свой последний роман об одиноком человеке Гарольде Крике. Она даже не подозревает о том, что ее персонаж абсолютно реален! Настоящий Гарольд Крик умирает от скуки, пока в один прекрасный день не начинает слышать голос Карен, рассказывающий о том, что и как ему следует делать. Жизнь Крика преображается, он начинает общаться с коллегами и ухаживать за женщинами. Настоящее беспокойство овладевает Гарольдом, когда он слышит, что Карен планирует завершить роман его смертью...
Страна США
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 19 апреля 2007
Премьера в мире 9 сентября 2006
Дата выхода
24 мая 2007 Россия Централ Партнершип
1 февраля 2007 Австралия
24 мая 2007 Беларусь
8 февраля 2007 Бразилия 12
1 декабря 2006 Великобритания
8 февраля 2007 Германия
19 января 2007 Дания
1 декабря 2006 Ирландия 12A
2 февраля 2007 Италия
24 мая 2007 Казахстан
9 сентября 2006 Канада
10 ноября 2006 Нидерланды
26 декабря 2006 Норвегия
10 ноября 2006 США
24 мая 2007 Украина
7 января 2007 Франция
2 февраля 2007 Эстония
6 сентября 2007 Южная Корея 12
MPAA PG-13
Бюджет $30 000 000
Сборы в мире $53 653 224
Производство Columbia Pictures, Mandate Pictures, Three Strange Angels
Другие названия
Stranger Than Fiction, Más extraño que la ficción, Персонаж, Schräger als Fiktion, Aidosti outoa, Belgi, Bolj cudno kot fikcija, Contado Niguém Acredita, Contado Ninguém Acredita, Felforgatókönyv, Hơn Cả Tiểu Thuyết, Horší to už nebude, Horší už to nebude, Horšie to už nebude, Izdomātā dzīve, Killing Harold Crick, L'incroyable destin de Harold Crick, Lütfen Beni Öldürme, Mai mult decât fictiune, Mais Estranho que a Ficção, Me'ever le'khol dimyon, Otkucaji života, Personaj, Pio paraxeno ki apo paraxeno, Plus étrange que fiction, Przypadek Harolda Cricka, Sukurtas Haroldas, Väljamõeldisestki veidram, Vero come la finzione, Πιο παράξενο κι από παράξενο!, Више од маште, Кейіпкер, Не може да бъде!, 主人公は僕だった, 口白人生
Режиссер
Марк Форстер
Марк Форстер
В ролях
Уилл Феррелл
Уилл Феррелл
Мэгги Джилленхол
Мэгги Джилленхол
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Куин Латифа
Куин Латифа
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.3
15 голосов
7.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Цитаты
Professor Jules Hilbert Нет, зачем ты изменила книгу?
Kay Eiffel Много причин. Я поняла, что просто не могу этого сделать.
Professor Jules Hilbert Потому что он настоящий?
Kay Eiffel Потому что это книга о человеке, который не знает, что скоро умрёт, а потом умирает. Но если человек знает, что умрёт, и всё равно умирает, умирает добровольно, зная, что мог бы этого избежать, тогда... разве это не тот человек, которого хочешь сохранить в живых?
