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Трехногая кобыла

, 2007
Тhree legged horse
Россия / драма / 18+

Причины посмотреть

О фильме

МФМК "Золотой минбар"

Деревенский мальчик Кабир вместе с хромой кобылой по прозвищу Бамбук отправляются в трудное и опасное путешествие. Им нужно добраться до родной деревни, чтобы спасти от тюрьмы маму Кабира - вдову фронтовика Санию. Ее обвиняют в страшном преступлении – нанесении ущерба советской собственности. Ей приписывают убийство колхозной лошади. Этой клеветой бригадир мстит Сание за отвергнутые чувства. Только мальчик знает правду: далеко от дома, в другой деревне на лошадь напал волк… Но лошадь осталась жива. И чтобы доказать это, мальчик должен привести ее обратно и отдать колхозу. Спасаясь от бригадира и его сообщников, мальчик и лошадь пробираются домой лесами и оврагами. В пути их ждет много испытаний и удивительных встреч. Кабир будет тонуть в болоте, отбиваться от бродячих цыган, он встретит свою первую мальчишескую любовь… Этот путь сделает Кабира и лошадь одним целым. Эта история о бесконечном, незыблемом единстве человека и природы. Эта драма о судьбе народа, который, потеряв опору, стал похож на хромую, изуродованную диким зверем лошадь. Кобылу на трех ногах, которая все же шла вперед, ведомая рукой ребенка, рукой великой любви.

В ролях

Зульфия Валеева
Олег Фазылзянов
Азгар Шакиров
Ринат Тазетдинов
Флера Хамитова
Ильдус Ахметзянов
Миляуша Назмиева
Халиль Махмутов
Режиссер Нуралия Замалеева
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 10 августа 2007
Дата выхода
10 августа 2007 Россия 12+
10 августа 2007 Казахстан
10 августа 2007 Украина

Рейтинг фильма

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