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Проклятие золотого цветка Проклятие золотого цветка
Киноафиша Фильмы Проклятие золотого цветка
Man cheng jin dai huang jin jia / Curse of the Golden Flower

Проклятие золотого цветка, 2006

2006 / Гонконг / Китай
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Китай. X век. Правление династии Танг.

Из долгого похода возвращается император. Он поражен холодной встречей императрицы, скрывающей тайную связь с кронпринцем Ванном. Странно ведет себя и второй его сын, принц Джаи. Император предчувствует, что его хотят свергнуть с престола. За время его отсутствия дворец оплели любовные и политические интриги, словно гирлянды золотых хризантем.Во время пышной церемонии традиционного осеннего фестиваля дворец заполняют воины в золотых доспехах. На залитой лунным светом площади — тысячи раздавленных хризантем, обагренных предательской кровью…

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в России 26 апреля 2007
Премьера в мире 14 декабря 2006
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Парадиз
Бюджет $45 000 000
Режиссер
Чжан Имоу
Чжан Имоу
В ролях
Джей Чоу
Лиу Йе
Ни Дахон
Цинь Цзюньцзе
Ли Ман
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Проклятие золотого цветка 2 постера
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Проклятие золотого цветка

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саундтрек фильма Проклятие золотого цветка
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