Проклятие золотого цветка, 2006

Китай. X век. Правление династии Танг.
Из долгого похода возвращается император. Он поражен холодной встречей императрицы, скрывающей тайную связь с кронпринцем Ванном. Странно ведет себя и второй его сын, принц Джаи. Император предчувствует, что его хотят свергнуть с престола. За время его отсутствия дворец оплели любовные и политические интриги, словно гирлянды золотых хризантем.Во время пышной церемонии традиционного осеннего фестиваля дворец заполняют воины в золотых доспехах. На залитой лунным светом площади — тысячи раздавленных хризантем, обагренных предательской кровью…