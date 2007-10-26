Действие фильма разворачивается в маленьком американском городке Уоррен-Вали накануне Хеллоуина. Молодая женщина по имени Эмма задувает огонек в светильнике Джека, после чего ее находит мертвой муж. Стивен Уилкинс ловит на крыльце своего дома мальчика – сорванец пытался украсть сладости – и жестоко его убивает. Группа школьников отправляется на старую каменоломню, где, по преданию, погибли брошенные родителями больные дети. 22-летняя девушка отправляется на вечеринку, по пути на нее нападает незнакомец в костюме вампира. Он не подозревает, что у жертвы есть своя страшная тайна... Все эти истории, казалось бы, не связанные друг с другом, объединяет таинственное существо, которое следит за соблюдением традиций праздника и жестоко наказывает тех, кто их нарушил.
В четырех пересекающихся друг с другом историях герои нарушают традиции Хэллоуина, наживая себе большие неприятности. Мы познакомимся с учителем, на деле являющимся серийным убийцей; девственницей-студенткой, ждущей своего принца; семейной парой, в которой муж обожает День Всех Святых, а жена не разделяет его восторгов; и группой подростков, задумавших жестокий розыгрыш.
|9 декабря 2007
|Россия
|КароПрокат
|16+
|26 октября 2009
|Великобритания
|7 декабря 2007
|Германия
|26 октября 2007
|Ирландия
|26 октября 2009
|Испания
|30 октября 2011
|Италия
|9 декабря 2007
|Казахстан
|29 октября 2022
|Латвия
|N16
|7 декабря 2007
|США
|9 декабря 2007
|Украина