Действие фильма разворачивается в маленьком американском городке Уоррен-Вали накануне Хеллоуина. Молодая женщина по имени Эмма задувает огонек в светильнике Джека, после чего ее находит мертвой муж. Стивен Уилкинс ловит на крыльце своего дома мальчика – сорванец пытался украсть сладости – и жестоко его убивает. Группа школьников отправляется на старую каменоломню, где, по преданию, погибли брошенные родителями больные дети. 22-летняя девушка отправляется на вечеринку, по пути на нее нападает незнакомец в костюме вампира. Он не подозревает, что у жертвы есть своя страшная тайна... Все эти истории, казалось бы, не связанные друг с другом, объединяет таинственное существо, которое следит за соблюдением традиций праздника и жестоко наказывает тех, кто их нарушил.