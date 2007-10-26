Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Кошелек или жизнь
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 6.7
Кошелек или жизнь

Кошелек или жизнь

Trick 'r Treat 18+
Причины посмотреть

Факты

О фильме

Действие фильма разворачивается в маленьком американском городке Уоррен-Вали накануне Хеллоуина. Молодая женщина по имени Эмма задувает огонек в светильнике Джека, после чего ее находит мертвой муж. Стивен Уилкинс ловит на крыльце своего дома мальчика – сорванец пытался украсть сладости – и жестоко его убивает. Группа школьников отправляется на старую каменоломню, где, по преданию, погибли брошенные родителями больные дети. 22-летняя девушка отправляется на вечеринку, по пути на нее нападает незнакомец в костюме вампира. Он не подозревает, что у жертвы есть своя страшная тайна... Все эти истории, казалось бы, не связанные друг с другом, объединяет таинственное существо, которое следит за соблюдением традиций праздника и жестоко наказывает тех, кто их нарушил.

  • Большая часть тыквенных фонариков, использованных во время съемок, была сделана из пенопласта или керамики.
  • Персонаж Анны Пэкуин, Лори, назван так в честь героини фильма «Хеллоуин» 1978 года Лори Строуд. 
  • Названия всех конфет, которые появляются в кадре, а также дизайн фантиков были придуманы создателями фильма. Поскольку сладости в картине то отравлены, то начинены бритвами, авторы не могли использовать реально существующие бренды. 

В четырех пересекающихся друг с другом историях герои нарушают традиции Хэллоуина, наживая себе большие неприятности. Мы познакомимся с учителем, на деле являющимся серийным убийцей; девственницей-студенткой, ждущей своего принца; семейной парой, в которой муж обожает День Всех Святых, а жена не разделяет его восторгов; и группой подростков, задумавших жестокий розыгрыш.

Кошелек или жизнь - трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 21 октября 2009
Премьера в мире 26 октября 2007
Дата выхода
9 декабря 2007 Россия КароПрокат 16+
26 октября 2009 Великобритания
7 декабря 2007 Германия
26 октября 2007 Ирландия
26 октября 2009 Испания
30 октября 2011 Италия
9 декабря 2007 Казахстан
29 октября 2022 Латвия N16
7 декабря 2007 США
9 декабря 2007 Украина
MPAA R
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $1 143
Производство Warner Bros., Legendary Entertainment, Bad Hat Harry Productions
Другие названия
Trick 'r Treat, Najstrašnija noć, Кошелек или жизнь, A Noite de Todos os Medos, Adsz vagy kapsz, Cadılar Bayramı Katliamı, Contos do Dia das Bruxas, Cüzdan və ya həyat, Hamyon yoki hayot, Komm või Pomm, La vendetta di Halloween, Mặt Nạ Bí Ngô, Pokštas arba saldainis, Posladki zla, Povesti de Halloween, Saldumus vai dzīvību, Terreur à l'Halloween, Terror en Halloween, Trick 'r Treat - Die Nacht der Schrecken, Trick 'r Treat - Karkki vai kepponen, Trick 'r Treat - Povesti de Halloween, Trick or Treat, Truco o trato: Terror en Halloween, Upiorna noc Halloween, Φάρσα ή κέρασμα, Әмиян немесе өмір, Гаманець або життя, Пакост или сладкиш, मौत की आहट, 트릭 오어 트릿, ブライアン・シンガーの トリック・オア・トリート, 万圣夜游戏, 不给糖就杀人, 别惹小孩, 灵异万圣夜, 谁的万圣节, 靈異萬聖夜
Режиссер
Майкл Догерти
Майкл Догерти
В ролях
Куинн Лорд
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Дилан Бейкер
Дилан Бейкер
Лесли Бибб
Лесли Бибб
Рошелль Эйтс
Рошелль Эйтс
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Комедии про вампиров Комедии про вампиров

Рейтинг фильма

7.5
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Цитаты
[Стивен готовится закопать тело Чарли в саду]
Steven [Стивен снимает брезент с Чарли] Счастливого Хэллоуина.
Billy [кричит из окна спальни на верхнем этаже] Папа! Я вернулся с хэллоуинского обхода!
Steven [шёпотом] Билли. Тсс. Пожалуйста, тише.
Billy [кричит] Почему?
Steven Потому что помешаешь соседям, иди смотри «Чарли Брауна», я скоро буду.
Billy Чарли Браун — п#р#р!
Steven Билли Уилкенс! Следи за языком.
[Стивен вздыхает и продолжает закапывать Чарли]
Кадры из фильма
