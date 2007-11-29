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Все по-честному

Vsyo po-chestnomu 18+
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О фильме

Алексей — простой парень с окраины Москвы, отслужил два года в армии и вернулся на "гражданку". Он всегда мечтал завоевать столицу и стать знаменитым. Свое будущее он связывал со спортом, которым фанатично занимался еще со школы. В сладких снах он видел широкую и прямую дорогу к славе чемпиона мира, красную дорожку и блеск золотых олимпийских медалей. И вот это время пришло...

Пока в жизни Алексея не появился он — везучий соперник, обаятельный мерзавец и развеселый негодяй Вова.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 29 ноября 2007
Дата выхода
29 ноября 2007 Россия Люксор
29 ноября 2007 Беларусь
29 ноября 2007 Казахстан
29 ноября 2007 Украина
Сборы в мире $74 293
Другие названия
Vsyo po-chestnomu, Uczciwa gra, Всё по-честному
Режиссер
Дмитрий Астрахан
Дмитрий Астрахан
В ролях
Вадим Ракитин
Анна Назарова
Анна Назарова
Алексей Маклаков
Алексей Маклаков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.0
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