Алексей — простой парень с окраины Москвы, отслужил два года в армии и вернулся на "гражданку". Он всегда мечтал завоевать столицу и стать знаменитым. Свое будущее он связывал со спортом, которым фанатично занимался еще со школы. В сладких снах он видел широкую и прямую дорогу к славе чемпиона мира, красную дорожку и блеск золотых олимпийских медалей. И вот это время пришло...

Пока в жизни Алексея не появился он — везучий соперник, обаятельный мерзавец и развеселый негодяй Вова.