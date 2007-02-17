Сёстры Ольга и Татьяна давно живут в разных городах и не общаются друг с другом из-за прошлых разногласий, которые ни одна из них не может отпустить. Девушкам предстоит понять, что семейная война не закончится, пока они не отпустят мысли о старых ошибках, которые уже не изменить.

Татьяна и Ольга выросли в маленьком городке Кудомске, но уже много лет не живут под одной крышей. Разногласия и конфликты по любому поводу стали возникать между сёстрами, когда они начали взрослеть, и в итоге вылились в настоящую войну, в которой ни одна из участниц не готова была признать поражение. Ольга переехала в Москву, а Татьяна осталась в родных краях, но их отношения не улучшились даже на расстоянии.

Через много лет Ольга возвращается в Кудомск, потому что там у неё появляется цель, которая принесёт ей материальную выгоду. Взаимопонимания с Татьяной у девушки по-прежнему нет, потому что ни одна из сестёр не хочет выслушать аргументы другой. Когда планы Ольги рушатся, семья – это единственное, что у неё остаётся.