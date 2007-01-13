Это история жизни выдающегося советского хоккеиста Валерия Харламова. Говорят, что иногда люди способны предчувствовать свою смерть, тогда перед их глазами за короткий отрезок времени проходит вся жизнь, все наиболее значимые моменты, все дорогие человеку люди. Сюжет картины и манера повествования резко отличается от всего того, что уже снято или написано на эту тему. Как обычный русский паренек, имеющий врожденный порок сердца и являющийся из-за дефекта речи вечной мишенью для острот своих сверстников, смог дважды стать Олимпийским чемпионом, восемь раз — Чемпионом мира, стать легендой отечественного хоккея и образцом для подражания нескольких поколений профессионалов и спортсменов-любителей? Что стояло за всеми этими, какой ценой это было достигнуто, и какую цену пришлось заплатить впоследствии?