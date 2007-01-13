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Постер фильма Валерий Харламов. Дополнительное время
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Киноафиша Фильмы Валерий Харламов. Дополнительное время

Валерий Харламов. Дополнительное время

Valeriy Kharlamov. Dopolnitelnoe vremya 18+
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О фильме

Это история жизни выдающегося советского хоккеиста Валерия Харламова. Говорят, что иногда люди способны предчувствовать свою смерть, тогда перед их глазами за короткий отрезок времени проходит вся жизнь, все наиболее значимые моменты, все дорогие человеку люди. Сюжет картины и манера повествования резко отличается от всего того, что уже снято или написано на эту тему. Как обычный русский паренек, имеющий врожденный порок сердца и являющийся из-за дефекта речи вечной мишенью для острот своих сверстников, смог дважды стать Олимпийским чемпионом, восемь раз — Чемпионом мира, стать легендой отечественного хоккея и образцом для подражания нескольких поколений профессионалов и спортсменов-любителей? Что стояло за всеми этими, какой ценой это было достигнуто, и какую цену пришлось заплатить впоследствии?

Страна Россия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2008
Премьера в мире 13 января 2007
Дата выхода
13 января 2007 Россия 12+
14 января 2008 Казахстан
14 января 2008 Украина
Производство ЭДЕЛЬВЕЙС-ФИЛЬМ
Другие названия
Valeriy Kharlamov. Dopolnitelnoe vremya, Валерий Харламов. Дополнительное время
Режиссер
Юрий Стааль
В ролях
Алексей Чадов
Алексей Чадов
Дмитрий Харатьян
Дмитрий Харатьян
Ольга Красько
Ольга Красько
Владимир Стержаков
Владимир Стержаков
Сергей Жарков
Сергей Жарков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.2
Оцените 15 голосов
5.2 IMDb
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