Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Долина улыбок» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Путевой обходчик
5.1
Киноафиша Фильмы Путевой обходчик
5.1

Путевой обходчик

, 2006
Trackman
Россия / триллер, ужасы / 18+
Постер фильма Путевой обходчик
5.1

О фильме

Трое грабителей, лидером которых является бывший морпех Гром, совершают налет на банк, имея идеальный план отхода через заброшенные тоннели московского метро. Но во время ограбления ситуация выходит из-под контроля: налетчики вынуждены взять заложников и с ними спуститься на стометровую глубину московской подземки. С этого момента они попадают во власть Путевого обходчика — гиганта, живущего в катакомбах не один год. Маньяк методично уничтожает своих жертв, вырывая им глаза. Гром вынужден принять вызов Обходчика и сразиться с ним в "игре на выживание", победителем в которой может быть только один...

В ролях

Светлана Меткина
Katya
Дмитрий Орлов
Дмитрий Орлов
Grom
Юлия Михайлова
Olga
Алексей Дмитриев
Алексей Дмитриев
Trackman
Олег Каменщиков
Олег Каменщиков
Irkut
Томас Моцкус
Томас Моцкус
Kostya
Александр Высоковский
Александр Высоковский
Pakhomov
Svetlana Gudkova
Elena
Игорь Шавлак
Colonel
Режиссер Игорь Шавлак, Павел Руминов
Сценарист Valery Krechetov, Viktor Sorokin
Композитор Землинский, Лев Ильич
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 13 сентября 2007
Дата выхода
13 сентября 2007 Россия Двадцатый Век Фокс
13 сентября 2007 Беларусь
13 сентября 2007 Казахстан
10 октября 2007 США
13 сентября 2007 Украина
Сборы в мире $626 032
Производство Импортфильм, Monumental Pictures
Другие названия
Putevoy obkhodchik, Trackman, Apgaitnieks, Le Garde-voies, Pochôdzkár, Rööpaseadja, Trackman - Der Untergrund Killer, Кантонерът, Путевой обходчик

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
4.1 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 

Отзывы о фильме

мировое уродство 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (NikM, 16/09/2007 - 16:43:39):Времена кооперативного кино, когда каждый слесарь считал себя великим продюсером, давно прошли.
Наступили… Читать дальше…
мировое уродство 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Migerka, 26/09/2007 - 20:23:02):А тут не форум критиков, тут форум пользователей ПК и по совместительству любителей кино:)
хи-хи, ну… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Путевой обходчик

Мой кровавый Валентин
Мой кровавый Валентин ужасы, драма, триллер
1981, Канада
6.0
Псих:9
Псих:9 ужасы, триллер
2010, США / Великобритания
4.0
Пустынные земли
Пустынные земли ужасы
2009, США
4.0
Темный этаж
Темный этаж фэнтези, ужасы
2008, Финляндия / Исландия
5.0
Юленька
Юленька ужасы, драма
2008, Россия
5.0
Поезд дальше не идет
Поезд дальше не идет ужасы, триллер
2008, США
4.0
Братство крови
Братство крови ужасы, триллер
2007, Германия
3.0
Дизлайк
Дизлайк ужасы
2016, Россия
2.0
Человек, который молчал
Человек, который молчал триллер
2004, Россия
5.0
Мертвые дочери
Мертвые дочери ужасы, мистика, триллер
2006, Россия
4.0
Новые русские 2
Новые русские 2 триллер, комедия, драма
2015, Россия
0.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Три капли на ватный диск — и унитаз засиял как алмаз: ни единого желтого пятнышка не останется безо всяких «Доместосов»
Сколько стоили молоко, батон и пломбир в СССР? Этот ностальгический тест неожиданно завалили даже те, кому 50+
Загар и не нужен: эти 6 цветов лака за секунду делает кожу золотистой и будто вы только что вернулись с моря
3 проверенных детектива с 7.6+ на IMDb так затянут, что не оторваться: №2 смотрят, «затаив дыхание»
От «Первого отдела» с «Невским» тошно? Добронравов камня на камне не оставил от главных детективов России (зато похвалил «Аватара»)
Россиянам тошно смотреть «Трех мушкетеров» с Боярским… из-за Тереховой: «Некрасивая, старая кривляка – больше ничего»
29 000 зрителей уже ждут: корейский «Извне» со звездой «Игры в кальмара» покажут в кино – обводите дату
«Важнее, чем Гоцман в "Ликвидации"»: от своей лучшей роли Машков отмахнулся, просто не поняв, с кем имеет дело
Китайская версия Бонда «круче всех фильмов об агенте 007 вместе взятых»: боевик вышел в 90-е – гениален до сих пор
Третий эпизод «Дома дракона» оказался худшим в сезоне: лично мне понравился, но Сеть «порвало» из-за Рейниры
Пересмотрели все свежие сериалы? Включайте новинку от Okko – «вас ждут криминал, Кавказ и много юмора»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше