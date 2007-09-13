Трое грабителей, лидером которых является бывший морпех Гром, совершают налет на банк, имея идеальный план отхода через заброшенные тоннели московского метро. Но во время ограбления ситуация выходит из-под контроля: налетчики вынуждены взять заложников и с ними спуститься на стометровую глубину московской подземки. С этого момента они попадают во власть Путевого обходчика — гиганта, живущего в катакомбах не один год. Маньяк методично уничтожает своих жертв, вырывая им глаза. Гром вынужден принять вызов Обходчика и сразиться с ним в "игре на выживание", победителем в которой может быть только один...

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