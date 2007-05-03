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Постер фильма Экватор
Постер фильма Экватор
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 4.6
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2 постера
Киноафиша Фильмы Экватор

Экватор

Ekvator 18+
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О фильме

Действие фильма разворачивается в жаркой Африке, неподалеку от Красной горы, которая у местных жителей с давних пор поэтично звалась горою Льва. Именно здесь доблестно несут свою службу главные герои - два советских солдата Солнцев и Коровин. Вести о том, что холодная война между двумя державами подошла к концу, пока еще не дошли до африканской глубинки, поэтому парни по-прежнему стерегут ракетную шахту. Поскольку продовольствия советским бойцам катастрофически не хватает, периодически они делают вылазки за едой в местные деревушки. Однажды героям дают задание - транспортировать из деревни в военную часть настоящего живого слона…

  • Режиссером фильма стала выпускница ВГИКа Ульяна Шилкина. Среди других ее работ - “Ничего страшного” (2000), “Список влюбленных РФ” (2003), “Золотой теленок” (2006).
  • Леонид Окунев ранее был занят еще в одном проекте Ульяны Шилкиной - сериале “Золотой теленок” по одноименному произведению И. Ильфа и Е. Петрова. 
  • Автором музыки к “Экватору” выступил Игорь Вдовин. Созданные им музыкальные темы звучат в фильмах “Меченосец” (2006), “Дуэлянт” (2016), “Селфи” (2017), сериалах “Костоправ” (2011),  “Демон революции” (2017), “Псих” (2020).

Сумасшедшая комедия о приключениях двух призывников в африканской саванне. Командование ставит перед солдатами невыполнимую задачу: помочь местному племени вывезти из деревни... СЛОНА! В поисках трактора безалаберные солдаты предпринимают опасное путешествие, в котором им предстоит встретиться с дикими зверями, бушменами, американскими солдатами и морской пехотой. Но русский солдат всегда найдет выход из критической ситуации или... выход найдет его сам.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 3 мая 2007
Дата выхода
3 мая 2007 Россия Централ Партнершип 16+
3 мая 2007 Беларусь
3 мая 2007 Казахстан
3 мая 2007 Украина
Бюджет $3 000 000
Сборы в мире $29 136
Производство Amber Studio, Pontact Productions
Другие названия
Ekvator, Ekvaator, Ekvators, Równik, The Equator (2007), Экватор
Режиссер
Ульяна Шилкина
В ролях
Артем Чилек
Петр Томашевский
Петр Томашевский
Леонид Окунев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb
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