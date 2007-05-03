Действие фильма разворачивается в жаркой Африке, неподалеку от Красной горы, которая у местных жителей с давних пор поэтично звалась горою Льва. Именно здесь доблестно несут свою службу главные герои - два советских солдата Солнцев и Коровин. Вести о том, что холодная война между двумя державами подошла к концу, пока еще не дошли до африканской глубинки, поэтому парни по-прежнему стерегут ракетную шахту. Поскольку продовольствия советским бойцам катастрофически не хватает, периодически они делают вылазки за едой в местные деревушки. Однажды героям дают задание - транспортировать из деревни в военную часть настоящего живого слона…
Сумасшедшая комедия о приключениях двух призывников в африканской саванне. Командование ставит перед солдатами невыполнимую задачу: помочь местному племени вывезти из деревни... СЛОНА! В поисках трактора безалаберные солдаты предпринимают опасное путешествие, в котором им предстоит встретиться с дикими зверями, бушменами, американскими солдатами и морской пехотой. Но русский солдат всегда найдет выход из критической ситуации или... выход найдет его сам.
|3 мая 2007
|Россия
|Централ Партнершип
|16+
|3 мая 2007
|Беларусь
|3 мая 2007
|Казахстан
|3 мая 2007
|Украина