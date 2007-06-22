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Рататуй Рататуй
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Ratatouille

Рататуй, 2007

2007 / США
8.4 Оцените
129 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Крыса по имени Реми мечтает стать великим французским поваром, несмотря на пожелания его семьи и очевидную проблему того, что он крыса, а повара обычно недолюбливают грызунов на кухне. Когда волей судьбы Реми попадает в канализацию Парижа, его дом оказывается идеально расположен под рестораном, прославленным своим кулинарным героем Огюстом Гюсто. Несмотря на опасность, Реми пробирается на кухню, где находит способ воплотить свою страсть к кулинарии, помогая готовить незадачливому молодому сыну Гюсто по имени Альфредо, также мечтающему стать великим шефом. Смогут ли герои вместе перевернуть кулинарный мир Парижа?

  • Чтобы понять, как точно анимировать сцену, где шеф-повар намокает, создатели на самом деле нарядили одного из художников в костюм шеф-повара и поместили в бассейн, чтобы посмотреть, какие части костюма прилипнут к его телу, а какие нет.
  • Домашних крыс держали в коридоре студии больше года, так что аниматоры имели достаточно времени, чтобы изучать движения их носов, ушей, лап и хвостов.
  • Маркетинговые связи для фильма оказались проблематичными, поскольку ни одна компания, производящая продукты питания, не хотела ассоциироваться с крысой.
     

Крыс Реми живет в подвале пафосного парижского ресторана и ежедневно рискует жизнью, добывая на кухне кусочки и крошки, оставшиеся от шедевров кулинарного искусства. Но гурману Реми этого мало – он втайне лелеет надежду стать заправским шеф-поваром. Родственники Реми, привыкшие питаться отбросами, корят его за предательство традиций крысиного племени; работники ресторана стараются извести; и только поваренок Лингвини разделяет склонность Реми к несбыточным мечтам.

8.4 Оцените
129 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 28 июня 2007
Премьера в мире 22 июня 2007
Возраст 0+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Брэд Берд
Брэд Берд
В ролях
Пэттон Освальт
Пэттон Освальт
Брайан Деннехи
Брайан Деннехи
Уилл Арнетт
Уилл Арнетт
Джанин Гарофало
Джанин Гарофало
Брэд Гэррет
Брэд Гэррет
Все актеры и съемочная группа
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Рататуй
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
SkyFly 2 апреля 2015, 12:51
КрысоТА! :)))
Лучший мульт Пиксара! Вообще лучший мульт всех времен и народов!!! Я в восхищении, склоняю голову, снимаю шляпу... (по секрету - сам… Читать дальше…
SkyFly 2 апреля 2015, 12:51
Да, "Смывайся" как то не особо... скорее уж из последних неплох был "Сезон Охоты". Боярский там озвучку отменную сделала - чуть… Читать дальше…
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Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Фильмы наподобие «Всё везде и сразу», напоминающие фантастический винегрет Довольно трудно найти картину, столь же чумовую, как эта. Но мы постарались и отобрали несколько фильмов, которые по градусу творческой смелости похожи на новый хит проката «Всё везде и сразу».
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14 апреля 2022 16:03
Тест: кто ты из анимационных персонажей Pixar? По случаю недавнего выхода нового мультфильма Pixar «Я краснею» портал Киноафиша составил универсальный тест для тех, кто хочет найти себя среди множества персонажей студии, подарившей нам «Рататуя», «ВАЛЛ-И», «Вверх» и «Головоломку».  
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15 марта 2022 13:02
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