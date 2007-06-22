Рататуй, 2007

Крыса по имени Реми мечтает стать великим французским поваром, несмотря на пожелания его семьи и очевидную проблему того, что он крыса, а повара обычно недолюбливают грызунов на кухне. Когда волей судьбы Реми попадает в канализацию Парижа, его дом оказывается идеально расположен под рестораном, прославленным своим кулинарным героем Огюстом Гюсто. Несмотря на опасность, Реми пробирается на кухню, где находит способ воплотить свою страсть к кулинарии, помогая готовить незадачливому молодому сыну Гюсто по имени Альфредо, также мечтающему стать великим шефом. Смогут ли герои вместе перевернуть кулинарный мир Парижа?
Крыс Реми живет в подвале пафосного парижского ресторана и ежедневно рискует жизнью, добывая на кухне кусочки и крошки, оставшиеся от шедевров кулинарного искусства. Но гурману Реми этого мало – он втайне лелеет надежду стать заправским шеф-поваром. Родственники Реми, привыкшие питаться отбросами, корят его за предательство традиций крысиного племени; работники ресторана стараются извести; и только поваренок Лингвини разделяет склонность Реми к несбыточным мечтам.
Лучший мульт Пиксара! Вообще лучший мульт всех времен и народов!!! Я в восхищении, склоняю голову, снимаю шляпу... (по секрету - сам… Читать дальше…