Несмотря на то, что фильм Александра Сокурова "Александра" раскрывает тайны военной жизни, он представляет собой абсолютную и намеренную камерную драму, а не военную картину. Александра Николаевна - пожилая женщина, внука которой Дениса забирают служить в Чеченскую республику. Когда она совершает тяжелое преступление, чтобы навестить его, перед ней раскрываются шокирующие особенности военной жизни: отсутствие женщин, безоговорочное принятие существующих условий как само собой разумеющихся, эмоциональная невыразительность - это окончательно сбивает ее с толку и вводит в мир, бесконечно чужой по сравнению со всем, с чем ей приходилось сталкиваться раньше.