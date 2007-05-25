Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Александра
Постер фильма Александра
Постер фильма Александра
6.8 Рейтинг IMDb: 6.8
Александра

Александра

Alexandra 18+
О фильме

Несмотря на то, что фильм Александра Сокурова "Александра" раскрывает тайны военной жизни, он представляет собой абсолютную и намеренную камерную драму, а не военную картину. Александра Николаевна - пожилая женщина, внука которой Дениса забирают служить в Чеченскую республику. Когда она совершает тяжелое преступление, чтобы навестить его, перед ней раскрываются шокирующие особенности военной жизни: отсутствие женщин, безоговорочное принятие существующих условий как само собой разумеющихся, эмоциональная невыразительность - это окончательно сбивает ее с толку и вводит в мир, бесконечно чужой по сравнению со всем, с чем ей приходилось сталкиваться раньше.
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 25 мая 2007
3 июня 2007 Россия КароПрокат 12+
22 ноября 2007 Беларусь
30 мая 2008 Испания
22 ноября 2007 Казахстан
26 сентября 2007 США
22 ноября 2007 Украина
26 сентября 2007 Франция
Сборы в мире $460 139
Производство Proline Film, Rézo Productions, Российская федерация кинематографии
Aleksandra, Alexandra, Αλεξάνδρα, Александра, チェチェンへ　アレクサンドラの旅, 亚力山娜, 亞歷珊卓
Александр Сокуров
Александр Сокуров
Галина Вишневская
Раиса Гичаева
Василий Шевцов
Андрей Богданов
Андрей Богданов
Александр Кладько
Боевики про Чечню Боевики про Чечню

6.8
6.8 IMDb
Лучшие российские фильмы 
Кадры из фильма
