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Любовь и другие катастрофы Любовь и другие катастрофы
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Love and Other Disasters

Любовь и другие катастрофы, 2006

2006 / Франция / Великобритания / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме
Американка, работающая в британском издании Vogue, помогает своим друзьям разобраться в превратностях любви.
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 6 сентября 2007
Премьера в мире 9 сентября 2006
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Алек Кешишян
В ролях
Бриттани Мерфи
Бриттани Мерфи
Сантьяго Кабрера
Сантьяго Кабрера
Орландо Блум
Орландо Блум
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу
Стефани Бичем
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Любовь и другие катастрофы 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Вита 2 апреля 2015, 12:51
Очень, очень понравилось. Смеялась так, что с трудом могла остановиться. Вчера смотрела, а сегодня вспоминаю, и начинаю улыбаться.



Фильм о диссонансе между фантазиями и реальностью.
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