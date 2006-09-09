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Любовь и другие катастрофы
Love and Other Disasters
Любовь и другие катастрофы, 2006
2006 / Франция / Великобритания / США
6.8
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Жанр:
комедия
мелодрама
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О фильме
Американка, работающая в британском издании Vogue, помогает своим друзьям разобраться в превратностях любви.
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6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2006
Премьера в России
6 сентября 2007
Премьера в мире
9 сентября 2006
Возраст
18+
MPAA
R
Прокатчик
Централ Партнершип
Режиссер
Алек Кешишян
В ролях
Бриттани Мерфи
Сантьяго Кабрера
Орландо Блум
Гвинет Пэлтроу
Стефани Бичем
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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Отзывы о фильме
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Вита
2 апреля 2015, 12:51
Очень, очень понравилось. Смеялась так, что с трудом могла остановиться. Вчера смотрела, а сегодня вспоминаю, и начинаю улыбаться.
Фильм о диссонансе между фантазиями и реальностью.
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10
голосов
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Фильм о диссонансе между фантазиями и реальностью.