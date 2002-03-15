Сочувствие господину Месть, 2002

"Сочувствие господину Месть" — это история глухонемого Рю и его сестры, которой нужно пересадить почку. Начальник Рю, Пак, только что уволил его, и Рю со своей подружкой решают похитить дочь Пака, чтобы на полученный выкуп сделать трансплантацию. Но все идет катастрофически не так, и ситуация очень скоро перерастает в лавину насилия и мести...

Фильм можно рассматривать и как политико-социальную критику, и как пессимистический триллер, отправной точкой которого являются деньги.