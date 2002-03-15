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Сочувствие господину Месть Сочувствие господину Месть
Киноафиша Фильмы Сочувствие господину Месть
Sympathy for Mr. Vengeance/ Boksuneun naui geot

Сочувствие господину Месть, 2002

2002 / Южная Корея
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть О фильме

Фильм "Сочувствие господину Месть" - участник Международного кинофестиваля в Берлине 2003 — программа "Форум молодого кино".
- сайт прокатчика

"Сочувствие господину Месть" — это история глухонемого Рю и его сестры, которой нужно пересадить почку. Начальник Рю, Пак, только что уволил его, и Рю со своей подружкой решают похитить дочь Пака, чтобы на полученный выкуп сделать трансплантацию. Но все идет катастрофически не так, и ситуация очень скоро перерастает в лавину насилия и мести...

Фильм можно рассматривать и как политико-социальную критику, и как пессимистический триллер, отправной точкой которого являются деньги.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2002
Премьера в России 15 марта 2007
Премьера в мире 15 марта 2002
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Кино без границ
Бюджет $4 000 000
Режиссер
Пак Чхан-Ук
Пак Чхан-Ук
В ролях
Син Ха Гюн
Чже Ен Джон
Рю Сын Бом
Рю Сын Ван
Пэ Ду На
Пэ Ду На
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сочувствие господину Месть 2 постера
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