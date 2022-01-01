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Курортный роман Курортный роман
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Курортный роман, 2007

2007 / Россия
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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О фильме

Курортный роман – это всегда история любви, которая за две недели, а то и меньше, успевает развиться из симпатии в бурную страсть, ярко полыхнуть и закончиться. Катя не ожидала, что интрижка с красавцем Александром станет чем-то большим. У нее счастливая, крепкая семья с любимым мужем Глебом и сынишкой Егором. Но Александр оказался не готов к расставанию. Непонятным образом он нашел ее, начал преследовать, требовать свиданий. Навязчивый любовник угрожает рассказать обо всем обманутому мужу, а потом претворяет свои угрозы в жизнь. Но на этом Александр не останавливается – он похищает Егорку и находит способ поставить под угрозу бизнес Глеба. Кате предстоит выбраться из паутины лжи, заставить мужа ее простить и найти способ избавиться от Саши, который давно перешел все границы. Сюжет по ходу действия становится все более динамичным и балансирует между мелодрамой и триллером. Вы можете посмотреть русское кино «Курортный роман» онлайн в нашем интернет-кинотеатре.

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2007
Возраст 16+
Режиссер
Игорь Мужжухин
В ролях
Наталья Ноздрина
Наталья Ноздрина
Владимир Долинский
Владимир Долинский
Владимир Стержаков
Владимир Стержаков
Михаил Сафронов
Михаил Сафронов
Дарья Калмыкова
Все актеры и съемочная группа
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