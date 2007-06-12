Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера, 2007

Приобретшей славу Фантастической четверке некогда почивать на лаврах: на этот раз Риду, Сью, Джонни и Бену предстоит столкнуться с могущественным инопланетным существом – Серебряным серфером, готовящим Землю к пришествию еще более страшного создания по имени Галактус.
Фантастическая четверка сталкивается с новым противником – прибывшим из глубин космоса Серебряным Серфером, сеющим вокруг себя разрушения. Чтобы остановить хаос, команде геров предстоит раскрыть тайну Серфера и дать отпор своему заклятому врагу – вернувшемуся доктору Думу.