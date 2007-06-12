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Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера
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Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer

Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера, 2007

2007 / США
7.0 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Приобретшей славу Фантастической четверке некогда почивать на лаврах: на этот раз Риду, Сью, Джонни и Бену предстоит столкнуться с могущественным инопланетным существом – Серебряным серфером, готовящим Землю к пришествию еще более страшного создания по имени Галактус.

  • Изначально предполагалось, что в картине появится Ник Фьюри, но впоследствии его заменили Генералом Хейгером, которого режиссер фильма Тим Стори описал как «старого знакомого Рида Ричардса». Крис Эванс, сыгравший Джонни, позже встретился с Фьюри, но уже как Капитан Америка.
  • Ради роли Генерала Хейгера Андре Брауэр отказался от съемок в сериале «Скорая помощь».
  • Ко второй части «Фантастической четверки» костюм Существа был значительно переработан, облегчен и снабжен улучшенной системой вентиляции. На съемочной площадке первого фильма исполнителю роли Существа Майклу Чиклису приходилось носить костюм весом в 30 кг и постоянно страдать от перегрева.
  • Во время съемок в первом фильме волосы Джессики Альбы сильно пострадали от обесцвечивания, поэтому во второй части актриса носит парик.
  • Грим для доктора Дума был настолько сложным, что создатели приняли решение на долгое время оставить персонажа за кадром.

Фантастическая четверка сталкивается с новым противником – прибывшим из глубин космоса Серебряным Серфером, сеющим вокруг себя разрушения. Чтобы остановить хаос, команде геров предстоит раскрыть тайну Серфера и дать отпор своему заклятому врагу – вернувшемуся доктору Думу.

7.0 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 14 июня 2007
Премьера в мире 12 июня 2007
Возраст 12+
Режиссер
Тим Стори
Тим Стори
В ролях
Йоан Гриффит
Йоан Гриффит
Джессика Альба
Джессика Альба
Крис Эванс
Крис Эванс
Майкл Чиклис
Майкл Чиклис
Даг Джонс
Даг Джонс
Все актеры и съемочная группа
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Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера смотреть онлайн

Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
ААААААААА 2 апреля 2015, 12:51
да да....Marvel не успокоить пока не выпустит всех своих существ на экран...а чем всё закончится....МЕГА СУПЕР БОЕВИКОМ ФЕНТЭЗИ где все супер зладеи… Читать дальше…
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саундтрек фильма Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В MCU Крис Эванс предпочел бы вновь сыграть Человека-факела, а не Капитана Америку Актер считает, что у него есть незавершенное дело в связи с «Фантастической четверкой».
Написать
21 июня 2022 12:59
Слухи: Marvel разрабатывает сольный фильм о Серебряном Сёрфере Режиссером картины может стать оскароносный Адам МакКей. Ранее он написал сценарий к фильму «Человек-муравей».
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17 сентября 2019 08:06
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