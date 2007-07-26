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Жизнь врасплох

Zhizn vrasplokh 18+
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О фильме

Главная героиня фильма, обычная москвичка Маша, проваливает экзамены в институт. Следующая возможность поступить на специальность своей мечты представится только осенью, а пока девушка усиленно готовится. Однажды подруга Маши просит ее за компанию сходить на кастинг нового реалити-шоу под названием “Девичья комната”. Продюсеры проекта, заметив скромную и привлекательную девушку, понимают - это то, что надо. Они уговаривают Машу дать согласие на участие в съемках. Весомую роль в этом играет Амадей - красавец-иностранец, который будет ухаживать за героиней на протяжении всего шоу, а также любимая певица Маши, которая станет ведущей. Но после того, как девушка и ее близкие подписывают контракт, их жизнь превращается в кошмар…

  • Роль Маши стала дебютом Александры Прокофьевой, выпускницы театрального училища им. В,Б. Щукина, в большом кино. В дальнейшем актриса принимала участие в таких проектах, как “Ласточкино гнездо” (2011), “Дождаться любви” (2013), “Рубеж” (2018). 
  • Актер Маркус Кунце, исполнивший роль Амадея, родился в Берлине. Российскому зрителю МАркус также знаком по проектам “Я вернусь” (2008), “Брест. Крепостные герои” (2010),  “Разведчицы” (2013). 
  • В саундтрек фильма вошли песни украинской исполнительницы Мики Ньютон.

Перед юной девушкой, участницей телевизионного реалити-шоу, встают серьезные нравственные проблемы от решения, которых зависит ее жизнь...

Страна Россия
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 26 июля 2007
Дата выхода
26 июля 2007 Россия
26 июля 2007 Беларусь
26 июля 2007 Казахстан
26 июля 2007 Украина
Сборы в мире $269 097
Производство Амадеус, КиноПроба
Другие названия
Zhizn vrasplokh, Жизнь врасплох, Життя зненацька
Режиссер
Александр Бруньковский
Александр Бруньковский
В ролях
Александра Прокофьева
Наталья Ноздрина
Наталья Ноздрина
Марина Яковлева
Марина Яковлева
Маркус Кунце
Сергей Баталов
Сергей Баталов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
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