Главная героиня фильма, обычная москвичка Маша, проваливает экзамены в институт. Следующая возможность поступить на специальность своей мечты представится только осенью, а пока девушка усиленно готовится. Однажды подруга Маши просит ее за компанию сходить на кастинг нового реалити-шоу под названием “Девичья комната”. Продюсеры проекта, заметив скромную и привлекательную девушку, понимают - это то, что надо. Они уговаривают Машу дать согласие на участие в съемках. Весомую роль в этом играет Амадей - красавец-иностранец, который будет ухаживать за героиней на протяжении всего шоу, а также любимая певица Маши, которая станет ведущей. Но после того, как девушка и ее близкие подписывают контракт, их жизнь превращается в кошмар…