Выборы 2, 2006

"Выборы 2" скорее не продолжение, а логическое расширение первой истории. Лок побеждает на выборах главы Триады и благодаря жестоким действиям укрепляет свою власть. Сага возобновляется с того момента, когда Лок намеревается продлить свой срок правления еще на два года, что идет вразрез со всеми правилами, для чего подыскивает себе новых союзников и убирает противников.

Его самый большой соперник — менее агрессивный и более предприимчивый Джимми. "Дядюшки" ему благоволят, потому что он хороший бизнесмен и знает, что будущее — за материковым Китаем. Кровавые обстоятельства вынуждают Джимми совершать насильственные акты, которые ведут к трону и одновременно к неоднозначному концу.

Во втором фильме трио лишает Триаду последних остатков мифологии как героического, основанного на чести братства.