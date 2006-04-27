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Выборы 2, 2006

2006 / Гонконг
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

"Выборы 2" скорее не продолжение, а логическое расширение первой истории. Лок побеждает на выборах главы Триады и благодаря жестоким действиям укрепляет свою власть. Сага возобновляется с того момента, когда Лок намеревается продлить свой срок правления еще на два года, что идет вразрез со всеми правилами, для чего подыскивает себе новых союзников и убирает противников.

Его самый большой соперник — менее агрессивный и более предприимчивый Джимми. "Дядюшки" ему благоволят, потому что он хороший бизнесмен и знает, что будущее — за материковым Китаем. Кровавые обстоятельства вынуждают Джимми совершать насильственные акты, которые ведут к трону и одновременно к неоднозначному концу.

Во втором фильме трио лишает Триаду последних остатков мифологии как героического, основанного на чести братства.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в России 27 сентября 2007
Премьера в мире 27 апреля 2006
Возраст 18+
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Джонни То
Джонни То
В ролях
Луи Ку
Саймон Ям
Саймон Ям
Ник Чун
Сю-Фай Чун
Лам Сюет
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Выборы 2 2 постера
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