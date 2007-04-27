Оповещения от Киноафиши
Платки

Платки

18+
О фильме

Когда в городок Павловский Посад, где уже почти двести лет делают знаменитые русские платки, на заре перестройки приехал американец русского происхождения, с детства влюбленный в эти самые платки, виденные им только на картинках, никто и подумать не мог, что в провинциальной тиши разыграется драма. Такая любовь, о какой только в сказках пишут. Да и как не разыграться, когда художница Анна — не просто красавица, а еще и душа необыкновенная, еще и чистота, и свет. Только вот беда: муж ее, лучший платочный набойщик, пропадет без нее, как пить дать. А сердцу не прикажешь... Или — все-таки — прикажешь?
Страна Россия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 27 апреля 2007
Дата выхода
27 апреля 2007 Россия
27 апреля 2007 Беларусь
27 апреля 2007 Казахстан
27 апреля 2007 Украина
Режиссер
Юрий Павлов
В ролях
Екатерина Гусева
Екатерина Гусева
Игорь Ботвин
Игорь Ботвин
Мэттью Рейнс
Римма Маркова
Римма Маркова
Раиса Рязанова
Раиса Рязанова
