Когда в городок Павловский Посад, где уже почти двести лет делают знаменитые русские платки, на заре перестройки приехал американец русского происхождения, с детства влюбленный в эти самые платки, виденные им только на картинках, никто и подумать не мог, что в провинциальной тиши разыграется драма. Такая любовь, о какой только в сказках пишут. Да и как не разыграться, когда художница Анна — не просто красавица, а еще и душа необыкновенная, еще и чистота, и свет. Только вот беда: муж ее, лучший платочный набойщик, пропадет без нее, как пить дать. А сердцу не прикажешь... Или — все-таки — прикажешь?

Развернуть