Открытое пространство
1 постер
Открытое пространство

Открытое пространство

Open Air 18+
О фильме

О фильме

Три молодых героя волею обстоятельств оказываются заброшенными в тайге без средств к существованию...

Привыкшие к комфорту и уюту, они остаются один на один со стихией, шаг за шагом преодолевая непроходимые чащи, где за каждым поворотом может ждать смертельная опасность. Удастся ли героям выбраться из этой ловушки? Смогут ли они остаться друзьями, когда все маски сброшены и вокруг лишь бесконечная череда равнодушных деревьев?

Оказывается, тайга лучшее место для сведения счетов. Она раскрывает многие тайны и обнажает чувства, когда главным становится – остаться в живых. Но хотят ли на самом деле герои вырваться из этой роковой тайги?..

Страна Россия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 6 июня 2007
Дата выхода
6 июня 2007 Россия
3 апреля 2008 Беларусь
3 апреля 2008 Казахстан
11 ноября 2007 США
3 апреля 2008 Украина
Сборы в мире $152 496
Производство Centre of National Film (CNF)
Другие названия
Otkrytoe prostranstvo, Open Air, Опен Эйр, Открытое пространство
Режиссер
Денис Нейманд
В ролях
Андрей Чадов
Андрей Чадов
Анна Слю
Анна Слю
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Егор Томашевский
Юрий Оськин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Отзывы о фильме

Кадры из фильма
