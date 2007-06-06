Три молодых героя волею обстоятельств оказываются заброшенными в тайге без средств к существованию...

Привыкшие к комфорту и уюту, они остаются один на один со стихией, шаг за шагом преодолевая непроходимые чащи, где за каждым поворотом может ждать смертельная опасность. Удастся ли героям выбраться из этой ловушки? Смогут ли они остаться друзьями, когда все маски сброшены и вокруг лишь бесконечная череда равнодушных деревьев?

Оказывается, тайга лучшее место для сведения счетов. Она раскрывает многие тайны и обнажает чувства, когда главным становится – остаться в живых. Но хотят ли на самом деле герои вырваться из этой роковой тайги?..