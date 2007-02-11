ЮАР, 1968 год. Cамые жестокие годы Апартеида. Черные не имеют права голоса, не могут владеть землей, не могут свободно передвигаться по стране. Правительство запрещает все оппозиционные организации, ссылая их лидеров на остров Роббен. Чтобы контролировать ситуацию и пресекать все попытки мятежа, правительство вербует Джеймса Грегори, белого африканца, который, благодаря знанию языка косу является идеальным кандидатом на роль соглядатая за лидером черной партии — Манделой.
|11 февраля 2007
|Россия
|Интерсинема
|18+
|11 февраля 2007
|Бразилия
|12 апреля 2007
|Германия
|9 июля 2007
|Греция
|27 апреля 2007
|Испания
|13 апреля 2007
|Италия
|11 февраля 2007
|Казахстан
|6 сентября 2007
|Нидерланды
|11 февраля 2007
|США
|11 февраля 2007
|Украина
|11 апреля 2007
|Франция