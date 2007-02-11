Постер фильма Прощай, Бафана!
7.1
Киноафиша Фильмы Прощай, Бафана!
7.1

Прощай, Бафана!

, 2007
Goodbye Bafana
Германия, Франция, Италия, Великобритания, Бельгия, ЮАР, Люксембург / исторический, драма, биография / 18+
Постер фильма Прощай, Бафана!
7.1

О фильме

ЮАР, 1968 год. Cамые жестокие годы Апартеида. Черные не имеют права голоса, не могут владеть землей, не могут свободно передвигаться по стране. Правительство запрещает все оппозиционные организации, ссылая их лидеров на остров Роббен. Чтобы контролировать ситуацию и пресекать все попытки мятежа, правительство вербует Джеймса Грегори, белого африканца, который, благодаря знанию языка косу является идеальным кандидатом на роль соглядатая за лидером черной партии — Манделой.

В ролях

Джозеф Файнс
Джозеф Файнс
Диана Крюгер
Диана Крюгер
Шайло Хендерсон
Мехбуб Бава
Эдриэн Гэлли
Уоррик Грайер
Режиссер Билле Аугуст
Сценарист Грег Лэттер, Билле Аугуст, Bob Graham, James Gregory
Композитор Дарио Марианелли
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Франция / Италия / Великобритания / Бельгия / ЮАР / Люксембург
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2007
Премьера онлайн 11 мая 2007
Премьера в мире 11 февраля 2007
Дата выхода
11 февраля 2007 Россия Интерсинема 18+
11 февраля 2007 Бразилия
12 апреля 2007 Германия
9 июля 2007 Греция
27 апреля 2007 Испания
13 апреля 2007 Италия
11 февраля 2007 Казахстан
6 сентября 2007 Нидерланды
11 февраля 2007 США
11 февраля 2007 Украина
11 апреля 2007 Франция
MPAA R
Бюджет $30 000 000
Сборы в мире $6 317 170
Производство Banana Films, Arsam International, X-Filme Creative Pool
Другие названия
Goodbye Bafana, Adiós Bafana, El precio de la libertad, Farvel Bafana, El color de la libertad, Farväl Bafana, Hyvästi Bafana, Il colore della libertà, Mandela, Mandela: Meu Prisioneiro, Meu Amigo, Özgürlüğün rengi, Sudie, Bafana, The Color of Freedom, Zbogom, Bafana, Αντίο Μπεφάνα, Прощай, Бафана, Сбогом, Бафана, マンデラの名もなき看守, 再見曼德拉

7.1
7.1 IMDb
Отзывы о фильме

