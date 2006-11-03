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Сцены сексуального характера
Scenes of a Sexual Nature
Сцены сексуального характера, 2006
2006 / Великобритания
6.3
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Жанр:
комедия
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О фильме
Секс и любовь. Кто-то их ищет, кто-то в них нуждается, кто-то их покупает, но все мы участвуем в этой игре. Разворачивающийся в полуденном Лондоне, фильм следит за взаимоотношениями семи пар, по-разному относящихся к любви и сексу.
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6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2006
Премьера в России
17 мая 2007
Премьера онлайн
8 февраля 2023
Премьера в мире
3 ноября 2006
Возраст
18+
MPAA
R
Прокатчик
Русский репортаж
Бюджет
260 000 GBP
Режиссер
Эд Блум
В ролях
Юэн МакГрегор
Айлин Эткинс
Софи Оконедо
Том Харди
Дуглас Ходж
Все актеры и съемочная группа
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