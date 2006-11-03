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Сцены сексуального характера Сцены сексуального характера
Киноафиша Фильмы Сцены сексуального характера
Scenes of a Sexual Nature

Сцены сексуального характера, 2006

2006 / Великобритания
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме
Секс и любовь. Кто-то их ищет, кто-то в них нуждается, кто-то их покупает, но все мы участвуем в этой игре. Разворачивающийся в полуденном Лондоне, фильм следит за взаимоотношениями семи пар, по-разному относящихся к любви и сексу.
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2006
Премьера в России 17 мая 2007
Премьера онлайн 8 февраля 2023
Премьера в мире 3 ноября 2006
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Русский репортаж
Бюджет 260 000 GBP
Режиссер
Эд Блум
В ролях
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Айлин Эткинс
Айлин Эткинс
Софи Оконедо
Софи Оконедо
Том Харди
Том Харди
Дуглас Ходж
Дуглас Ходж
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сцены сексуального характера 2 постера
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саундтрек фильма Сцены сексуального характера
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