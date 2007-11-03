Фред Клаус, брат Санты, 2007

У добряка Санта Клауса, которого на самом деле зовут Ник, есть старший брат Фред. Он разговорчивый, сообразительный, но крайне эгоистичный и беспринципный парень, которому позарез нужно добыть 50 тысяч долларов для открытия букмекерской конторы. Девушка уходит от него, а очередная афера приводит к тому, что Фред оказывается на Северном полюсе и просит брата о ссуде. Ник согласен помочь непутевому родственнику, если тот возьмет на себя часть предрождественской суеты. Санта Клауса ждет визит эксперта по эффективности, который решит, достоин ли Ник занимать эту должность или ему пора сложить полномочия. Фред должен внимательно изучать данные и определять, кто из детей вел себя хорошо, а кто был недостаточно послушным. Братьям предстоит посмотреть друг на друга с другой стороны и сделать все, чтобы Санта прошел проверку.