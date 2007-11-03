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Фред Клаус, брат Санты Фред Клаус, брат Санты
Киноафиша Фильмы Фред Клаус, брат Санты
Fred Claus

Фред Клаус, брат Санты, 2007

2007 / США
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

У добряка Санта Клауса, которого на самом деле зовут Ник, есть старший брат Фред. Он разговорчивый, сообразительный, но крайне эгоистичный и беспринципный парень, которому позарез нужно добыть 50 тысяч долларов для открытия букмекерской конторы. Девушка уходит от него, а очередная афера приводит к тому, что Фред оказывается на Северном полюсе и просит брата о ссуде. Ник согласен помочь непутевому родственнику, если тот возьмет на себя часть предрождественской суеты. Санта Клауса ждет визит эксперта по эффективности, который решит, достоин ли Ник занимать эту должность или ему пора сложить полномочия. Фред должен внимательно изучать данные и определять, кто из детей вел себя хорошо, а кто был недостаточно послушным. Братьям предстоит посмотреть друг на друга с другой стороны и сделать все, чтобы Санта прошел проверку.

  • Джесси Нельсон, автору сценария, идея киноленты пришла после вопроса дочери. Девочка интеесовалась, есть ли семья у Санта Клауса. Джесси долго думала над именем для брата Санты и приняла решение, переключая каналы телевизора и наткнувшись на фильм «Крестный отец». Фред – это отсылка к Фредо Корлеоне.
  • Кевин Спейси, сыгравший Клайда, играл Лекси Лютора в фильме «Возвращение Супермена». Его увлеченность персонажем Супермена граничит с болезненной одержимостью.
  • Дэвид Добкин, режиссер фильма, изначально планировал снимать с Винсом Воном другой фильм, но бросил затею на полпути. Ранее он работал с этим актером над кинолентой «Незваные гости».
  • На альтернативном постере Фред изображен едущим на трехколесном велосипеде по мастерской брата, но этот эпизод не показан в театральной версии фильма.
  • Винс Вон, сыгравший старшего брата Санты, на самом деле на три года младше, чем Пол Джаматти, исполнивший роль Ника.
  • В актерском составе фильма трое получивших Оскар и двое номинированных на эту премию.
  • Когда Фред едет в санях, у него не двигается одежда, хотя поток воздуха при движении должен шевелить ткань.
  • Джон Майкл Хиггинс уже дважды до этого снимался с Винсом Воном.
  • Роджер Клинтон в собрании анонимного общества братьев и сестер рассказывает, что был огорчен выступлением своего известного на весь мир брата Билла с обращением к Конгрессу в 1993 году. Но Билл Клинтон в 1993 только был избран на пост, а в год инаугурации президент не произносит традиционную речь.
  • Когда Фред первый раз попадает на Северный полюс, и на него нападает секретная служба Санты, на лицо персонажа налипает снег. Он не тает от тепла человеческого тела и несколько раз меняет расположение в последующих кадрах.
  • В детстве Ник показывается кареглазым, а у Фреда – голубые глаза. Но у взрослых персонажей все наоборот: у Ника голубая радужная оболочка, а его старший брат становится кареглазым.
  • В фильме допущена географическая ошибка: изучая карту, Вилли утверждает, что он с Фредом находится примерно на долготе 38,25 и командует повернуть налево. Фред выполняет указание, и персонажи оказываются в Токио. Но японская столица находится на долготе 139,46, а координаты, указанные в фильме, принадлежат Танзании.
  • Оба раза, когда Фред приезжает на Северный полюс, это случается в солнечные погожие дни. На самом деле Северный полюс с конца сентября погружен в полярную ночь, которая продолжается до марта.
  • Вилли говорит старшему брату Санты, что у них есть всего лишь 10 часов для доставки подарков. Если же посчитать время и учесть часовые пояса, получится 29 часов.
  • В эпизодах, где персонажи находится на открытом воздухе Северного полюса, не видно пара от теплого дыхания.
  • Снежный шар, брошенный Ником в брата, был сделан из искусственного снега заранее, чтобы актер мог быстро взять его.

Фред Клаус, злобный старший брат всем известного Санты, вынужден переехать на Северный полюс, дабы избежать тюремного заключения. Сможет ли он реализовать свой гнусный план по похищению Рождества, обманув брата?

7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 20 декабря 2007
Премьера в мире 3 ноября 2007
Возраст 18+
MPAA PG
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Дэвид Добкин
Дэвид Добкин
В ролях
Винс Вон
Винс Вон
Пол Джаматти
Пол Джаматти
Миранда Ричардсон
Миранда Ричардсон
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Фред Клаус, брат Санты 2 постера
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саундтрек фильма Фред Клаус, брат Санты
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
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