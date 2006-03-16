Скоро в прокате «Запретный плод»
6.8
Ренессанс

, 2006
Renaissance
Франция, Великобритания, Люксембург / драма, триллер, фантастика, анимация, боевик / 18+
О фильме

2054 год. Париж превратился в лабиринт, в котором каждый шаг отслеживается и записывается на пленку. На всем лежит тень компании "Авалон", торгующей красотой и молодостью. Неожиданно из компании похищают молодого ученого Илону, на розыск которой отправляется полицейский Карас. Начиная опасное расследование, Карас попадает в параллельный мир корпоративного шпионажа, организованной преступности и генетических исследований, в котором ему открывается истина и являются чудеса, за обладание которыми придется заплатить высокую цену.

В ролях

Дэниел Крэйг
Ромола Гарай
Джонатан Прайс
Иэн Холм
Рик Уорден
Кеворк Мэликян
Режиссер Кристиан Волькман
Сценарист Александр де Ла Пательер, Матьё Делапорт, Michael Katims, Жан-Бернар Пуй
Композитор Nicholas Dodd
Детали мультфильма

Страна Франция / Великобритания / Люксембург
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 28 июля 2006
Премьера в мире 16 марта 2006
Дата выхода
22 марта 2007 Россия Централ Партнершип
21 марта 2006 Австралия
22 марта 2007 Беларусь
22 марта 2006 Бельгия
29 декабря 2006 Германия
22 марта 2007 Казахстан
22 апреля 2006 Нидерланды
23 сентября 2006 США
22 марта 2007 Украина
16 марта 2006 Франция
MPAA R
Бюджет $18 000 000
Сборы в мире $1 831 348
Производство Odyssey Entertainment, Onyx Films, Millimages
Другие названия
Renaissance, Renacimiento, Paris 2054 - Renaissance, Parisi 2054: I anagenissi, Renascimento, Renesance, Renesancia, Renesans, Renesansa, Renesansas, Renessanss, Rönesans, Ренесанс, Ренессанс, ルネッサンス, 黑暗文藝復興

Рейтинг мультфильма

6.6 IMDb
Отзывы о мультфильме

maxime 2 апреля 2015, 12:51
Фильм - полное дерьмо. Невпечатляющая анимация, слабый сюжет. Странно, что после провала во Франции, именно этот фильм решили привезти к нам. Да еще с такой задержкой.
Итальянцы нашу карбонару презирают: настоящую готовят без бекона и сливок — вкус божественный
«Мал ростом и некрасив»: из-за обидного прозвища Лермонтов ополчился на весь белый свет – испортил жизнь десяткам женщин
Подошва вместо вкусного ужина: 3 ошибки при жарке котлет совершает каждая вторая хозяйка – мужья добавки не попросят никогда
90% зрителей «никогда не слышали» о продолжении «Ивана Васильевича» — в СССР его могли посмотреть только «избранные»
В семье Швецовой появится внезапный ребенок: в 26-м сезоне «Тайн следствия» Платонов подкинет внезапный сюрприз
3 свежих сериала смотрела и не могла оторваться: вышли полностью, а оценки у всех 8+ – рекомендую
Свежий хоррор с рекордами Netflix и 37 000 000 просмотров за 3 дня киноманы выключают уже через полчаса: «Какой же это трэш»
«Вокзал для двоих» угадают все, а дальше — проверка для избранных: назовите фильм по одному кадру с Гурченко (тест)
До нового сезона «Первого отдела» как до Луны — но с этим 12-серийным детективом от НТВ скучать не придется
5 фильмов СССР вы смотрели сто раз, а следующий кадр угадаете? Вспомните, что будет после знаменитых сцен (тест)
Лишь один из советских мушкетеров до сих пор сводит женщин с ума: точно не жадина Д’Артаньян
