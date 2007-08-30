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Артистка Артистка
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Артистка, 2007

2007 / Россия
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Фильм о судьбе не слишком успешной актрисы среднего возраста с неустроенной личной жизнью, которая однажды встречается с талантливым ученым, и это случайное знакомство перерастает в глубокое чувство.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 30 августа 2007
Премьера в мире 30 августа 2007
Возраст 12+
Режиссер
Станислав Говорухин
Станислав Говорухин
В ролях
Мария Аронова
Мария Аронова
Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов
Виктор Степанов
Виктор Степанов
Александр Абдулов
Александр Абдулов
Евгения Добровольская
Евгения Добровольская
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Артистка 1 постер
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Артистка
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Пока перебравший своих любимых витаминов Андрей Сергеевич Кончаловский – как эдакий дядя Ваня, выпавший из дворянского гнезда, – катит сваренные из желчи и змеиного яда гламурские волны на глянцевый дом дураков, его коллега Станислав Сергеевич Говорухин снимает жалостливо-умильное кино про чрезвычайно милых и приятных людей, у которых на самом деле только одна беда: вымерли они еще лет десять-пятнадцать назад. Эльдар Рязанов в высшей степени убедительно отпел эту благородную формацию в 1991-м в…
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Фил 2 апреля 2015, 12:51
Ребят, ну какой же Виктор Степанов. Играет Юрий Степанов :) Именно из-за него смотреть начали. Оказалось, фильм - класс! Басякин - это колорит :) Фильм рекомендуется!
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