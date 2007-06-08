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Хостел 2 Хостел 2
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Hostel: Part II

Хостел 2, 2007

2007 / США
7.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме
История о трех молодых американках, отправившихся на летнюю учебу в Италию. Основной замысел сиквела заключается в том, что Хостел в Словакии был лишь частью целой организации по привлечению и убийству туристов.
7.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 26 июля 2007
Премьера онлайн 25 декабря 2011
Премьера в мире 8 июня 2007
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Пирамида
Бюджет $10 200 000
Режиссер
Элай Рот
Элай Рот
В ролях
Бижу Филлипс
Бижу Филлипс
Роджер Барт
Ричард Берджи
Вера Йорданова
Хезер Матараццо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Хостел 2 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
mEGAMEN 2 апреля 2015, 12:51
Ну вот я и посмотрел этот фильм...Фильм конечно мне понравился...но по сравнению с первой частью по-моему менее кровожадный...здесь одна… Читать дальше…
Georgii 2 апреля 2015, 12:51
Просматривал дома отрывками.ГАВНО.

Я,блин, ваще не врубаюсь как такое можно показывать в кино(и смотреть тамже).Нездорово это как-то - смотреть… Читать дальше…
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