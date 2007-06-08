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Хостел 2
Hostel: Part II
Хостел 2, 2007
2007 / США
7.8
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Жанр:
ужасы
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О фильме
История о трех молодых американках, отправившихся на летнюю учебу в Италию. Основной замысел сиквела заключается в том, что Хостел в Словакии был лишь частью целой организации по привлечению и убийству туристов.
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7.8
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2007
Премьера в России
26 июля 2007
Премьера онлайн
25 декабря 2011
Премьера в мире
8 июня 2007
Возраст
18+
MPAA
R
Прокатчик
Пирамида
Бюджет
$10 200 000
Режиссер
Элай Рот
В ролях
Бижу Филлипс
Роджер Барт
Ричард Берджи
Вера Йорданова
Хезер Матараццо
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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Отзывы о фильме
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mEGAMEN
2 апреля 2015, 12:51
Ну вот я и посмотрел этот фильм...Фильм конечно мне понравился...но по сравнению с первой частью по-моему менее кровожадный...здесь одна…
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Georgii
2 апреля 2015, 12:51
Просматривал дома отрывками.ГАВНО.
Я,блин, ваще не врубаюсь как такое можно показывать в кино(и смотреть тамже).Нездорово это как-то - смотреть…
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Отзывы
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17
голосов
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Я,блин, ваще не врубаюсь как такое можно показывать в кино(и смотреть тамже).Нездорово это как-то - смотреть… Читать дальше…