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Постер фильма Круче не бывает
7.2
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7.2

Круче не бывает

, 2006
Tough Enough/ Knallhart
Германия / драма, криминал / 18+
Постер фильма Круче не бывает
7.2

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Пятнадцатилетний Михаэль Полишка и его мать Мириам были вынуждены переехать с виллы в благополучном берлинском районе Целендорф в социально неблагополучный район Нойкёльн. Доктор Питерс, давний любовник его матери, находит ее слишком толстой, и поэтому без лишних слов выгоняет из квартиры. Когда семья прибывает в Нойкёльн, банда молодых людей требует у них деньги за защиту. Вместе со своими новыми школьными друзьями, Крилле и Матце, Михаэль врывается в свой бывший дом и крадет оттуда деньги, чтобы заплатить им. Постепенно герой попадает в круговорот грабежа и насилия, выхода откуда уже не видно. Тем временем его мать ищет нового мужчину, который смог бы их обеспечить. Смогут ли герои выбраться из Нойкёльна?

  • Фильм основан на одноименном романе Грегора Тессноу. По словам автора, книга была призвана дать публике представление о проблемах молодежи в неблагополучных районах города и способствовать пониманию всех тех молодых людей, которым, как и главным героям, приходится бороться с постоянным чувством страха.
  • Сюжет фильма и романа во многом идентичен, однако есть и некоторые отличия. В романе мать Майкла не стесняется идти в службу социального обеспечения, а служба по делам молодежи заботится о Крилле и Матце. Майкл в романе гораздо смешнее и менее замкнут. Несмотря на всю драматичность, в героях просвечивает черный юмор.
  • После премьеры фильм стали показывать на уроках во многих школах Германии в назидание подросткам.

Это рассказ о женщине, Мириам, и ее 15-летнем сыне Михаэле, которые вынуждены оставить свою виллу в фешенебельном берлинском районе Целлендорф и переехать в неблагоприятный этнический квартал. На новом месте мальчишке приходится тяжело: в школе ничему кроме побоев не научишься, а доме не дает покоя мать, занятая поисками нового мужчины. Жизнь переворачивается с ног на голову, когда местный криминальный авторитет берет парня под свое крыло. Оказалось, что его ангельское лицо - идеальная маска наркокурьера. Михаэль входит в роль и ему уже кажется, что он на пути к своей мечте. Однако на самом деле он "шел совсем в другую сторону"...

В ролях

Давид Кросс
Давид Кросс
Michael Polischka
Дженни Элверс
Miriam Polischka
Ян Хенрик Сталберг
Dr. Klaus Peters
Эрхан Эмре
Hamal
Кида Рамадан
Barut
Октай Оздемир
Erol
Георг Фридрих
Георг Фридрих
Кристиан Ульмен
Кристиан Ульмен
Арнел Таки
Crille
Кай Мюллер
Matze
Ганс Лёв
Ганс Лёв
Kommissar Gerber
Amy Mußul
Lisa
Режиссер Детлев Бук
Сценарист Зоран Дрвенкар, Gregor Tressnow
Композитор Bert Wrede
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 17 марта 2006
Премьера в мире 9 марта 2006
Дата выхода
11 января 2007 Россия 16+
11 января 2007 Беларусь
9 марта 2006 Германия
11 января 2007 Казахстан
16 июня 2006 США
11 января 2007 Украина
Сборы в мире $251 356
Производство Boje Buck Produktion, WDR/Arte
Другие названия
Knallhart, Tough Enough, ¡Hay que ser duro!, Drsňák, Acımasız, Çetin ceviz, Drsniak, Epikindynes parees, Giovane e violento, Karm värk, Kőkemény, Les enragés, Tvrd orah, Twardziel, Круче не бывает

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Обновлено 14 декабря 2023

Отзывы о фильме

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