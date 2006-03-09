Это рассказ о женщине, Мириам, и ее 15-летнем сыне Михаэле, которые вынуждены оставить свою виллу в фешенебельном берлинском районе Целлендорф и переехать в неблагоприятный этнический квартал. На новом месте мальчишке приходится тяжело: в школе ничему кроме побоев не научишься, а доме не дает покоя мать, занятая поисками нового мужчины. Жизнь переворачивается с ног на голову, когда местный криминальный авторитет берет парня под свое крыло. Оказалось, что его ангельское лицо - идеальная маска наркокурьера. Михаэль входит в роль и ему уже кажется, что он на пути к своей мечте. Однако на самом деле он "шел совсем в другую сторону"...