Пятнадцатилетний Михаэль Полишка и его мать Мириам были вынуждены переехать с виллы в благополучном берлинском районе Целендорф в социально неблагополучный район Нойкёльн. Доктор Питерс, давний любовник его матери, находит ее слишком толстой, и поэтому без лишних слов выгоняет из квартиры. Когда семья прибывает в Нойкёльн, банда молодых людей требует у них деньги за защиту. Вместе со своими новыми школьными друзьями, Крилле и Матце, Михаэль врывается в свой бывший дом и крадет оттуда деньги, чтобы заплатить им. Постепенно герой попадает в круговорот грабежа и насилия, выхода откуда уже не видно. Тем временем его мать ищет нового мужчину, который смог бы их обеспечить. Смогут ли герои выбраться из Нойкёльна?
Это рассказ о женщине, Мириам, и ее 15-летнем сыне Михаэле, которые вынуждены оставить свою виллу в фешенебельном берлинском районе Целлендорф и переехать в неблагоприятный этнический квартал. На новом месте мальчишке приходится тяжело: в школе ничему кроме побоев не научишься, а доме не дает покоя мать, занятая поисками нового мужчины. Жизнь переворачивается с ног на голову, когда местный криминальный авторитет берет парня под свое крыло. Оказалось, что его ангельское лицо - идеальная маска наркокурьера. Михаэль входит в роль и ему уже кажется, что он на пути к своей мечте. Однако на самом деле он "шел совсем в другую сторону"...
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