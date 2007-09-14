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В руках богов
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In the hands of Gods

В руках богов, 2007

2007 / Великобритания
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

История пятерых британских футболистов-любителей и их путешествия из родной Англии в далекую Аргентину в надежде встретиться со своим кумиром Диего Марадоной. Объединяет этих очень разных молодых людей, среди которых набожный юноша, грубоватый ливерпулец, бывший футболист, избалованный подросток и выходец из Сомали, не имеющий крыши над головой, любовь к футболу и давняя мечта встретиться с человеком, который символизирует для них все, чего они сами хотели бы добиться в жизни. Эта мечта, которая всегда поддерживала их в трудные времена. Налегке, практически без денег, они отправляются в путешествие из Лондона в Буэнос-Айрес, не имея за душой ничего, кроме умения играть в футбол и очарования юности, прекрасно понимая, что им придется голодать и ночевать, где попало. Это необычное путешествие к своей мечте навсегда изменит их жизни. Герои фильма поймут: то, о чем они всегда мечтали, ждет их вовсе не в далекой Аргентине, а скрывается внутри них самих.

7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 14 сентября 2007
Премьера в мире 14 сентября 2007
Возраст 16+
Режиссер
Бенджамин Тернер
В ролях
Сами Холл Бассам
Майки Фишер
Джереми Линч
Дэнни Робинсон
Пол Вуд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В руках богов 1 постер
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