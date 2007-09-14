В руках богов, 2007

История пятерых британских футболистов-любителей и их путешествия из родной Англии в далекую Аргентину в надежде встретиться со своим кумиром Диего Марадоной. Объединяет этих очень разных молодых людей, среди которых набожный юноша, грубоватый ливерпулец, бывший футболист, избалованный подросток и выходец из Сомали, не имеющий крыши над головой, любовь к футболу и давняя мечта встретиться с человеком, который символизирует для них все, чего они сами хотели бы добиться в жизни. Эта мечта, которая всегда поддерживала их в трудные времена. Налегке, практически без денег, они отправляются в путешествие из Лондона в Буэнос-Айрес, не имея за душой ничего, кроме умения играть в футбол и очарования юности, прекрасно понимая, что им придется голодать и ночевать, где попало. Это необычное путешествие к своей мечте навсегда изменит их жизни. Герои фильма поймут: то, о чем они всегда мечтали, ждет их вовсе не в далекой Аргентине, а скрывается внутри них самих.