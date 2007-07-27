Выкуп, 2007

У Нила и Эбби Уорнер идеальный брак и идеальная жизнь. Вместе с дочкой Софи они являются живым воплощением "американской мечты"... но мечты заканчиваются... Внезапно Софи похищают, и родителям не остается ничего другого, как согласиться на условия похитителя. В мгновения ока их жизнь оказывается в руках похитителя — Райана — социопата, которому, похоже, нечего терять. Они выполняют все более и более изощренные требования Райана, пока не становится ясно, что этому человеку нужны вовсе не их деньги — он жаждет полностью, кусочек за кусочком, разрушить жизнь Нила и Эбби, жизнь, которую они строили более 10 лет...
Чужая душа – потемки. Особенно – душа прокатчика, назвавшего фильм Butterfly on a Wheel («Бабочка на колесе») «Выкупом». Конечно, в фильме есть одно двойное похищение (да впрочем, похищение ли?), однако никакого выкупа на протяжении всей картины никто не требует, а посему остается только догадываться, что имели в виду гении российского кинопроката.Вообще, при анализе данного произведения возникают две трудности, в равной степени труднопреодолимые. Во-первых, почти вся сюжетная суть фильма…