Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царевны и Таинственная гостья" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Выкуп Выкуп
Киноафиша Фильмы Выкуп
Butterfly on a Wheel

Выкуп, 2007

2007 / Канада / Великобритания
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
У Нила и Эбби Уорнер идеальный брак и идеальная жизнь. Вместе с дочкой Софи они являются живым воплощением "американской мечты"... но мечты заканчиваются... Внезапно Софи похищают, и родителям не остается ничего другого, как согласиться на условия похитителя. В мгновения ока их жизнь оказывается в руках похитителя — Райана — социопата, которому, похоже, нечего терять. Они выполняют все более и более изощренные требования Райана, пока не становится ясно, что этому человеку нужны вовсе не их деньги — он жаждет полностью, кусочек за кусочком, разрушить жизнь Нила и Эбби, жизнь, которую они строили более 10 лет...
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 15 ноября 2007
Премьера в мире 27 июля 2007
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Майк Баркер
В ролях
Пирс Броснан
Пирс Броснан
Мария Белло
Мария Белло
Джерард Батлер
Джерард Батлер
Клодетт Минк
Крис Эстоян
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
План ограбления
План ограбления (2016)
3.3846154
Лучшие планы
Лучшие планы (1999)
5.5
Водяной
Водяной (2020)
6.2
В Плэйнвью
В Плэйнвью (2018)
7.6
В компании мужчин
В компании мужчин (2010)
6.866667
Охотник с Уолл-стрит
Охотник с Уолл-стрит (2016)
6.9375
Единственный живой парень в Нью-Йорке
Единственный живой парень в Нью-Йорке (2017)
6.3076925
Гренландия
Гренландия (2020)
7
Исчезновение
Исчезновение (2018)
6.769231
На грани безумия
На грани безумия (2018)
5.6
Импульс
Импульс (2015)
4.5384617
МакФарланд
МакФарланд (2014)
7.6666665
Постер фильма Выкуп 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Выкуп смотреть онлайн

Выкуп

Похожие фильмы онлайн

В компании мужчин
 
Охотник с Уолл-стрит
 
Гренландия
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Чужая душа – потемки. Особенно – душа прокатчика, назвавшего фильм Butterfly on a Wheel («Бабочка на колесе») «Выкупом». Конечно, в фильме есть одно двойное похищение (да впрочем, похищение ли?), однако никакого выкупа на протяжении всей картины никто не требует, а посему остается только догадываться, что имели в виду гении российского кинопроката.Вообще, при анализе данного произведения возникают две трудности, в равной степени труднопреодолимые. Во-первых, почти вся сюжетная суть фильма…
Читать
Павел Куличенко 5 марта 2023, 16:41
Купить КЛAД - ЛЕГКО на KRAKEN 2krn(тут ставим точку)me ИСПОЛЬЗУЙТЕ BПН. По всем городам PФ!
Отзывы Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши