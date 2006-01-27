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Alpha Dog

Альфа Дог, 2006

2006 / США
7.5 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Задумав проучить своего бывшего подельника, а ныне – должника, молодой наркодилер Джонни Трулав организовывает похищение младшего брата виновного, пятнадцатилетнего Зака. В свою очередь, подросток даже рад такому «отпуску»: он весело проводит время в тусовке Трулава и сближается с членами его банды. Спустя некоторое время Джонни начинает осознавать, что за похищение ему светит пожизненный тюремный срок, и вариантов выйти сухим из воды у него остается все меньше и меньше.

  • Сюжет фильма основан на реальных событиях. Когда был пойман реальный преступник – прототип Трулава, выход картины в прокат пришлось отложить на год.
  • Чтобы подготовиться к роли Джейка Мазурски, Бен Фостер обратился к своему другу, некогда страдавшему от метадоновой зависимости.
  • В начальные сцены фильма включены домашние видеозаписи с изображением некоторых участников актерского состава, когда те были детьми. В последнем из фрагментов показан Антон Ельчин в детстве (Зак Мазурски).
  • Для расширения зрачков и имитации наркотического опьянения Бен Фостер часто закапывал глаза каплями от глаукомы, тем самым рискуя зрением. Во время дневных съемок ему постоянно приходилось прикрывать глаза, чтобы защитить их от яркого солнечного света.

Одно преступление. 3 дня. 38 свидетелей.
Фильм основан на реальных событиях.

Для подростков элитных районов Лос-Анджелеса, у которых слишком много времени и слишком много денег, унылые дни тянутся один за другим. Они развлекаются тем, что играют в головорезов и поклоняются рэпу, видеоиграм и кинофильмам. Когда не несешь ни за что ответственности, случиться может все что угодно.

Наркоторговец Шон Майклс, более известный под кличкой Джесси Джеймс Голливуд, — самый молодой преступник, оказавшийся у ФБР в поискном списке номер один. Одно неправильно принятое решение, роковая ошибка, неудачный ход, и жизнь преуспевающего драг-диллера летит под откос. По законам круговой поруки один за другим гибнут все его друзья. Менее чем за сутки Шон становится легендой криминального мира.

7.5 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в России 11 января 2007
Премьера в мире 27 января 2006
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Ник Кассаветис
Ник Кассаветис
В ролях
Эмиль Хирш
Эмиль Хирш
Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк
Антон Ельчин
Антон Ельчин
Шон Хэтоси
Шон Хэтоси
Бен Фостер
Бен Фостер
Все актеры и съемочная группа
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11 марта 2020 11:39
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