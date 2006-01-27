Альфа Дог, 2006

Одно преступление. 3 дня. 38 свидетелей.

Фильм основан на реальных событиях.

Для подростков элитных районов Лос-Анджелеса, у которых слишком много времени и слишком много денег, унылые дни тянутся один за другим. Они развлекаются тем, что играют в головорезов и поклоняются рэпу, видеоиграм и кинофильмам. Когда не несешь ни за что ответственности, случиться может все что угодно.

Наркоторговец Шон Майклс, более известный под кличкой Джесси Джеймс Голливуд, — самый молодой преступник, оказавшийся у ФБР в поискном списке номер один. Одно неправильно принятое решение, роковая ошибка, неудачный ход, и жизнь преуспевающего драг-диллера летит под откос. По законам круговой поруки один за другим гибнут все его друзья. Менее чем за сутки Шон становится легендой криминального мира.