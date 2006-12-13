Артур и Минипуты, 2006

Читая старинную книгу, юный Артур узнает о загадочной стране крохотных существ — минипутов. Только дед Артура, великий путешественник, таинственно исчезнувший несколько лет назад, умел проникать туда, но знания свои зашифровал.

Бабушке Артура грозит беда: ее большой дом могут отобрать за долги, и внук решает проникнуть в страну минипутов, найти там деда и зарытый им клад. Ему удается разгадать загадку перехода, и начинаются невероятные приключения, во время которых он знакомится с принцессой Селенией и ее братом, принцем Барахлюшем.