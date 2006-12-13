Артур и Минипуты, 2006

10-летний Артур живет со своей бабушкой в глухой сельской местности. Он увлечен историями про своего деда Арчибальда, который пропал без вести три года назад. Но однажды к бабушке приходит человек, чтобы выкупить дом, поскольку у нее нет денег на уплату аренды. Чтобы спасти дом, Артур решает найти сокровище, спрятанное его дедом. Дедовский телескоп переносит его в мир минипутов, забавных маленьких человечков, которые населяют его сад. Там Артур встречается с принцессой Селенией, в которую влюбляется, и ее братом Барахлюшем. Герою придется сразиться со злобным Урдалаком, чтобы найти сокровище, а заодно и спасти своего пропавшего деда.
Читая старинную книгу, юный Артур узнает о загадочной стране крохотных существ — минипутов. Только дед Артура, великий путешественник, таинственно исчезнувший несколько лет назад, умел проникать туда, но знания свои зашифровал.
Бабушке Артура грозит беда: ее большой дом могут отобрать за долги, и внук решает проникнуть в страну минипутов, найти там деда и зарытый им клад. Ему удается разгадать загадку перехода, и начинаются невероятные приключения, во время которых он знакомится с принцессой Селенией и ее братом, принцем Барахлюшем.
1 милая и добрая сказка Люка Бессона.
Прикольно. А особенно хозяин бара в исполнении Тимати - !
С… Читать дальше…