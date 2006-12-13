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Артур и Минипуты Артур и Минипуты
Киноафиша Фильмы Артур и Минипуты
Arthur and the Invisibles / Arthur et les minimoys

Артур и Минипуты, 2006

2006 / США / Франция
7.7 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

10-летний Артур живет со своей бабушкой в ​​глухой сельской местности. Он увлечен историями про своего деда Арчибальда, который пропал без вести три года назад. Но однажды к бабушке приходит человек, чтобы выкупить дом, поскольку у нее нет денег на уплату аренды. Чтобы спасти дом, Артур решает найти сокровище, спрятанное его дедом. Дедовский телескоп переносит его в мир минипутов, забавных маленьких человечков, которые населяют его сад. Там Артур встречается с принцессой Селенией, в которую влюбляется, и ее братом Барахлюшем. Герою придется сразиться со злобным Урдалаком, чтобы найти сокровище, а заодно и спасти своего пропавшего деда.

  • Идея фильма родилась в разговоре между режиссером Люком Бессоном и четой детских писателей Патрисом и Селин Гарсиа. Перед написанием сценария Бессон написал и опубликовал одноименный роман, основанный на идее Селин Гарсиа и проиллюстрированный Патрисом. Вскоре были написаны еще три книги серии. 
  • Чтобы найти модель и голос Артура, Люк Бессон провел масштабный кастинг и долго сомневался, пока не увидел фотографии Фредди Хаймора, который только что снялся в фильме Тима Бертона «Чарли и шоколадная фабрика». 
  • Вступление к песне Дэвида Боуи Let's Dance играет в начале боевой сцены на проигрывателе. Кроме того, Боуи подарил голос Урдалаку.

Читая старинную книгу, юный Артур узнает о загадочной стране крохотных существ — минипутов. Только дед Артура, великий путешественник, таинственно исчезнувший несколько лет назад, умел проникать туда, но знания свои зашифровал.

Бабушке Артура грозит беда: ее большой дом могут отобрать за долги, и внук решает проникнуть в страну минипутов, найти там деда и зарытый им клад. Ему удается разгадать загадку перехода, и начинаются невероятные приключения, во время которых он знакомится с принцессой Селенией и ее братом, принцем Барахлюшем.

7.7 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в России 22 марта 2007
Премьера онлайн 15 мая 2020
Премьера в мире 13 декабря 2006
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Люк Бессон
Люк Бессон
В ролях
Мадонна
Мадонна
Снуп Догг
Снуп Догг
Дэвид Боуи
Дэвид Боуи
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Харви Кайтел
Все актеры и съемочная группа
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Артур и Минипуты
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Наша рецензия
Свою склонность к сказкам Люк Бессон на сей раз довел до буквального – жанрового – воплощения. Скрестив известный фильм «Дорогая, я уменьшил детей» с собственным «Пятым элементом», а также «Матрицей» и рядом других самых разноплановых опусов, Бессон создал в чем-то симпатичное и не очень детское кино, наполненное многочисленными пародийными выходками и откровенно эротической энергией. Крупные планы мягких частей принцессы Селении (конечно, ведь «мужики – джентльмены, только когда им выгодно»),…
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Lenna-2 2 апреля 2015, 12:51
Вчера ходили с сыном Алексеем. Лично мне понравились только моменты с художественными персонажами . Как только началась анимация, какая-то… Читать дальше…
Melkaya 2 апреля 2015, 12:51
Мне понравилось. Ходила с парнем и подругой!
1 милая и добрая сказка Люка Бессона.
Прикольно. А особенно хозяин бара в исполнении Тимати - !
С… Читать дальше…
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