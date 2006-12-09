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Smokin' Aces

Козырные тузы, 2007

2007 / Великобритания / США / Франция
7.2 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Босс мафии Примо Спарацци заключает крупный контракт с Бадди «Тузом» Израэлем, неряшливым фокусником, который соглашается уничтожить доказательства против мафии Вегаса. ФБР, предчувствуя возможность использовать этот небольшой обман, чтобы уничтожить Спарацци, помещает Туза под охрану под наблюдение двух агентов.  Их отправляют в укрытие на озере Тахо. Когда новость об огромной цене на голову Туза распространяется среди бывших заключенных, взоры всей криминальной Америки обращаются на Тахо, и галерея негодяев начинает гонку, целью которой является сорвать джекпот и уничтожить Бадди. Сможет ли герой выжить?

  • Все разговоры агента Каррутерса в исполнении Рэя Лиотты и агента Месснера в исполнении Райана Рейнольдса в фургоне наблюдения были импровизированными.
  • Сцена с Беном Аффлеком в бильярде, где он забивает восьмой мяч и продолжает свой монолог, потребовал более двадцати дублей – в основном потому, что Аффлек не смог выполнить удар. Когда он наконец сделал это, то не смог произнести свои реплики, потому что слишком сильно смеялся от своей неловкости. 
  • Обычно молчаливый артхаусный режиссер Терренс Малик заявил, что этот фильм «очень хорошо снят» и является одним из его самых любимых фильмов всех времен.

Бывший протеже гангстерского босса, успешный сценичный комик, решает выступить в суде со свидетельствами против своих бывших друзей. За его голову гангстерами назначена награда в 1 миллион долларов. ФБР всячески пытается укрыть его до суда, но он периодически упорно появляется на людях, привлекая, словно свет в ночи, десятки наемных убийц.

7.2 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 25 января 2007
Премьера в мире 9 декабря 2006
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джо Карнахан
Джо Карнахан
В ролях
Бен Аффлек
Бен Аффлек
Энди Гарсия
Энди Гарсия
Рэй Лиотта
Рэй Лиотта
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Алишиа Кис
Алишиа Кис
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Козырные тузы 2 постера
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Козырные тузы

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
PsihoKiller 2 апреля 2015, 12:51
как по мне, так фильм меня очень обрадовал, и затянул в свою весёло-драмматичную атмосферу. я поклонник гангстерских чёрных комедий, но этот фильм… Читать дальше…
Jestkiy 2 апреля 2015, 12:51
Господа не тратьте деньги за зря, один из самых дибильных фильмов последнего времени,мы с женой жутко разочарованы.Фильм ни о чем....
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