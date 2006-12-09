Козырные тузы, 2007

Босс мафии Примо Спарацци заключает крупный контракт с Бадди «Тузом» Израэлем, неряшливым фокусником, который соглашается уничтожить доказательства против мафии Вегаса. ФБР, предчувствуя возможность использовать этот небольшой обман, чтобы уничтожить Спарацци, помещает Туза под охрану под наблюдение двух агентов. Их отправляют в укрытие на озере Тахо. Когда новость об огромной цене на голову Туза распространяется среди бывших заключенных, взоры всей криминальной Америки обращаются на Тахо, и галерея негодяев начинает гонку, целью которой является сорвать джекпот и уничтожить Бадди. Сможет ли герой выжить?