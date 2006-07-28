Свидание вслепую, 2006

Денни - милый, веселый и уверенный в себе парень. Он нравится окружающим, у него много друзей и, кажется, ничто не может помешать его счастью, если бы не одно обстоятельство: Денни обладает очень слабым зрением.

Для того, чтобы решить эту проблему, молодой человек подписывает весьма рискованный контракт с одной из клиник, врачи которой готовы прооперировать его и вернуть юноше зрение.

В больнице Денни встречает очаровательную медсестру по имени Лиза и по уши в нее влюбляется. Однако Лиза, увы, помолвлена с другим мужчиной, о чем она и сообщает незадачливому ухажеру. Денни почти в отчаянии, но ему на помощь спешит брат - оптимистичный и энергичный Лэрри. Он берется устроить для Денни ряд свиданий с девушками, которые, впрочем, заканчиваются весьма плачевно.

Другой бы на месте Денни опустил руки, но наш герой не привык сдаваться! Немного поразмыслив, он решает сделать все, чтобы вернуть возлюбленную и убедить Лизу расторгнуть помолвку.