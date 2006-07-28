Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сокровища Тома Сойера" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Свидание вслепую Свидание вслепую
Киноафиша Фильмы Свидание вслепую
Blind Dating

Свидание вслепую, 2006

2006 / США
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Денни - милый, веселый и уверенный в себе парень. Он нравится окружающим, у него много друзей и, кажется, ничто не может помешать его счастью, если бы не одно обстоятельство: Денни обладает очень слабым зрением.

Для того, чтобы решить эту проблему, молодой человек подписывает весьма рискованный контракт с одной из клиник, врачи которой готовы прооперировать его и вернуть юноше зрение.

В больнице Денни встречает очаровательную медсестру по имени Лиза и по уши в нее влюбляется. Однако Лиза, увы, помолвлена с другим мужчиной, о чем она и сообщает незадачливому ухажеру. Денни почти в отчаянии, но ему на помощь спешит брат - оптимистичный и энергичный Лэрри. Он берется устроить для Денни ряд свиданий с девушками, которые, впрочем, заканчиваются весьма плачевно.

Другой бы на месте Денни опустил руки, но наш герой не привык сдаваться! Немного поразмыслив, он решает сделать все, чтобы вернуть возлюбленную и убедить Лизу расторгнуть помолвку.

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 10 мая 2007
Премьера в мире 28 июля 2006
MPAA PG-13
Прокатчик Lizard
Режиссер
Джеймс Кич
В ролях
Крис Пайн
Крис Пайн
Стивен Тоболовски
Стивен Тоболовски
Фрэнк Герриш
Анджали Джей
Дженнифер Олден
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Свидание со звездой
Свидание со звездой (2004)
6.1
Возмужание (2015)
0
В ожидании вечности
В ожидании вечности (2010)
6.3
Сначала любовь, потом свадьба
Сначала любовь, потом свадьба (2010)
6.25
Поцелуй на удачу
Поцелуй на удачу (2006)
7.4545455
Вид сверху лучше
Вид сверху лучше (2003)
6.9
Женский мозг: Инструкция по применению
Женский мозг: Инструкция по применению (2018)
5.818182
Маленькая Италия
Маленькая Италия (2018)
5.714286
50 оттенков черного
50 оттенков черного (2016)
5.4666667
Несносные боссы 2
Несносные боссы 2 (2014)
6.25
Остинленд
Остинленд (2013)
5.769231
Притворись моим мужем
Притворись моим мужем (2011)
7.6923075
Постер фильма Свидание вслепую 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше