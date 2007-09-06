Провалить задание, угробив по ошибке в Лондоне известного олигарха?! Такого спецслужбы не прощают! Герои фильма спецагенты Виктор Вельмишев по прозвищу "Велик" и Влад Кошкин по прозвищу "Кошка" оказываются переведенными из элитной спецслужбы в подразделение по борьбе с наркотиками, где их боссом отныне становится суровый полковник Мороз и не дает соскучиться криминалист Николай Раков. Герои совсем было впали в отчаяние, примеряя на себя роль "канцелярских крыс", как вдруг в размеренное существование двух друзей врывается случай, превращая жизнь в череду невероятных событий и нелепых авантюр. Тут-то агенты понимают, что недооценили новое "место работы". Им предстоят невероятные приключения и нешуточные перипетии с поимкой хитроумного наркобарона Резо, игра в кошки-мышки с его подельниками-головорезами и спасение настоящей любви!