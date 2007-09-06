Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Антидурь
1 постер
Киноафиша Фильмы Антидурь

Антидурь

Antidope 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Провалить задание, угробив по ошибке в Лондоне известного олигарха?! Такого спецслужбы не прощают! Герои фильма спецагенты Виктор Вельмишев по прозвищу "Велик" и Влад Кошкин по прозвищу "Кошка" оказываются переведенными из элитной спецслужбы в подразделение по борьбе с наркотиками, где их боссом отныне становится суровый полковник Мороз и не дает соскучиться криминалист Николай Раков. Герои совсем было впали в отчаяние, примеряя на себя роль "канцелярских крыс", как вдруг в размеренное существование двух друзей врывается случай, превращая жизнь в череду невероятных событий и нелепых авантюр. Тут-то агенты понимают, что недооценили новое "место работы". Им предстоят невероятные приключения и нешуточные перипетии с поимкой хитроумного наркобарона Резо, игра в кошки-мышки с его подельниками-головорезами и спасение настоящей любви!

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 6 сентября 2007
Дата выхода
6 сентября 2007 Россия Наше кино
6 сентября 2007 Беларусь
6 сентября 2007 Казахстан
11 ноября 2007 США
6 сентября 2007 Украина
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $1 590 355
Производство Russian World Studios
Другие названия
Antidur, Antidope, Антидурь
Режиссер
Владимир Щегольков
Владимир Щегольков
В ролях
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
Владимир Турчинский
Владимир Турчинский
Татьяна Догилева
Татьяна Догилева
Александр Баширов
Александр Баширов
Игорь Миркурбанов
Игорь Миркурбанов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Антидурь
С днем рождения, Лола! 6.1
С днем рождения, Лола! (2001)
Курьер из "Рая" 5.4
Курьер из "Рая" (2012)
Елки 9 4.9
Елки 9 (2022)
Этика долга 5.1
Этика долга (2022)
О чем говорят мужчины. Продолжение 6.9
О чем говорят мужчины. Продолжение (2018)
Огни большой деревни 4.7
Огни большой деревни (2016)
Человек из будущего 4.4
Человек из будущего (2016)
Разборка в Маниле 4.1
Разборка в Маниле (2016)
Картина маслом 4.2
Картина маслом (2015)
Страна ОЗ 7.0
Страна ОЗ (2015)
Ёлки 1914 5.0
Ёлки 1914 (2014)
Похабовск. Обратная сторона Сибири 4.8
Похабовск. Обратная сторона Сибири (2013)

Рейтинг фильма

4.4
Оцените 10 голосов
3.3 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Мир 2 апреля 2015, 12:51
КТО???????????? Дюжев хороший актёр, ну Вы Девушка загнули!!!!!!!!! Уж намного ступеней уступает Турчинскому, поверьте!!!!!!! А может Вы фанатка… Читать дальше…
Stалс 2 апреля 2015, 12:51
даже Дюжев... это крутяк... а кто такой Дюжев, что ДАЖЕ Дюжев? Динамит хотя бы ясно кто и для чего - для фактуры и привлечени, а ху из Дюжев? … Читать дальше…
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали
«Остальные просто крыски»: ИИ назвал лучших женщин-детективов российских сериалов — Спасскую назвал худшей из всех
Красный — хит сезона: попытайтесь назвать 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше