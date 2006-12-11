Joseph Palmi Позвольте спросить вас кое-что... у нас, итальянцев, есть семьи и церковь; у ирландцев — Родина, у евреев — традиции; даже у негров — своя музыка. А что есть у вас, мистер Уилсон, что у вас?

Edward Wilson Соединённые Штаты Америки. Все остальные здесь просто гости.