Эдвард Уилсон, целеустремленный молодой человек, полный идеалов, поступает на службу в OSS. Это решение изменяет не только ход его жизни, но и мировую историю. Уилсон создает самую мощную секретную организацию в мире – ЦРУ.
Он должен вести двойную жизнь, где двуличность – часть тебя. Никто, включая и его жену, и любимого сына, не может заставить Уилсона изменить своим принципам, которые вынуждают его никому не доверять и ради достижения цели принести в жертву все, в том числе и собственную семью.
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