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Постер фильма Ложное искушение
7.1
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7.1

Ложное искушение

, 2006
The Good Shepherd
США / драма, триллер, мелодрама / 18+
Постер фильма Ложное искушение
7.1

О фильме

Эдвард Уилсон, целеустремленный молодой человек, полный идеалов, поступает на службу в OSS. Это решение изменяет не только ход его жизни, но и мировую историю. Уилсон создает самую мощную секретную организацию в мире – ЦРУ.
Он должен вести двойную жизнь, где двуличность – часть тебя. Никто, включая и его жену, и любимого сына, не может заставить Уилсона изменить своим принципам, которые вынуждают его никому не доверять и ради достижения цели принести в жертву все, в том числе и собственную семью.

В ролях

Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Эдвард Уилсон
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Bill Sullivan
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Margaret 'Clover' Russell
Джо Пеши
Джо Пеши
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Sam Murach
Билли Крудап
Билли Крудап
Arch Cummings
Майкл Гэмбон
Майкл Гэмбон
Dr. Fredericks
Уильям Хёрт
Уильям Хёрт
Philip Allen
Тимоти Хаттон
Тимоти Хаттон
Владимир Машков
Владимир Машков
Джейсон Патрик
Джейсон Патрик
Джон Туртурро
Джон Туртурро
Режиссер Роберт Де Ниро
Сценарист Эрик Рот
Композитор Брюс Фаулер, Марчелло Зарвос
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 45 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 23 февраля 2007
Премьера в мире 11 декабря 2006
Дата выхода
22 февраля 2007 Россия Парадиз
9 января 2007 Австралия
22 февраля 2007 Беларусь
11 декабря 2006 Бразилия
19 декабря 2006 Великобритания
15 февраля 2007 Германия
1 марта 2007 Греция
20 апреля 2007 Италия
22 февраля 2007 Казахстан
22 февраля 2007 Норвегия
22 февраля 2007 Португалия
11 декабря 2006 США
9 марта 2007 Турция
22 февраля 2007 Украина
23 февраля 2007 Финляндия
4 июля 2007 Франция
19 апреля 2007 Южная Корея
MPAA R
Бюджет $110 000 000
Сборы в мире $100 266 865
Производство Universal Pictures, Morgan Creek Entertainment, Tribeca Productions
Другие названия
The Good Shepherd, El buen pastor, Dobri pastir, Kauza CIA, O Bom Pastor, Agenția Secretă, Az ügynökség, Den innersta kretsen, Den innerste sirkel, Der gute Hirte, Dobar pastir, Dobry agent, Hea karjane, Hồ Sơ Một Điệp Viên, Kirli sırlar, Labais gans, Le bon berger, O kathodigitis, Patikimas piemuo, Raisons d'état, Shomer ha'medina, The Good Shepherd - L'ombra del potere, Ο καθοδηγητής, Добрий пастир, Добрият пастир, Зрадлива спокуса, Ложное искушение, Хибна спокуса, グッド・シェパード, 特务风云, 特務風雲：中情局誕生秘辛, Несправжня спокуса, 굿 셰퍼드, The Good Shepard, 牧羊人

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
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саундтрек фильма Ложное искушение

Цитаты

Joseph Palmi Позвольте спросить вас кое-что... у нас, итальянцев, есть семьи и церковь; у ирландцев — Родина, у евреев — традиции; даже у негров — своя музыка. А что есть у вас, мистер Уилсон, что у вас?
Edward Wilson Соединённые Штаты Америки. Все остальные здесь просто гости.

Наша рецензия

Фильм, фигурирующий в российском прокате как «Ложное искушение», на самом деле называется «Добрый пастырь» (The Good Shepherd). Добрый Пастырь – один из центральных иконографических образов Христа, так что не случайно в финале возникает выбитая в мраморе цитата из Евангелия от Иоанна: «И познáете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32). Конечно, и название и цитата имеют иронический смысл, поскольку фильм посвящен ЦРУ, однако негоже вот так запросто удалять значимый…

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