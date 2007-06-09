Эван Всемогущий, 2007

Несмотря на все пережитые в прямом эфире унижения, бывший телеведущий Эван Бакстер снова на коне – теперь он успешный политик с собственным кабинетом в Белом доме. Но однажды, в самый неподходящий момент, в его жизни тоже появляется Бог. Оказывается, Эван – избранный, новый Ной, которому предначертано построить ковчег и спасти жизнь на планете. Сначала Эван думает, что это какой-то розыгрыш, но когда его начинают преследовать десятки божьих тварей, а борода начинает расти со страшной скоростью, он понимает, что отмахнуться не получится.