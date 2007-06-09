Эван Всемогущий, 2007

Несмотря на все пережитые в прямом эфире унижения, бывший телеведущий Эван Бакстер снова на коне – теперь он успешный политик с собственным кабинетом в Белом доме. Но однажды, в самый неподходящий момент, в его жизни тоже появляется Бог. Оказывается, Эван – избранный, новый Ной, которому предначертано построить ковчег и спасти жизнь на планете. Сначала Эван думает, что это какой-то розыгрыш, но когда его начинают преследовать десятки божьих тварей, а борода начинает расти со страшной скоростью, он понимает, что отмахнуться не получится.
Эван Бакстер, которого всемогущий босс Брюс заставил лепетать всякую чушь во время прямого эфира новостей, уходит с работы на телевидении. Но жизнь его сразу же пошла в гору: он стал конгрессменом. И тут вновь появился Господь Бог, который открыл перед Эваном ужасы грядущего и попросил срочно приступить к строительству ковчега, беря пример с Ноя.