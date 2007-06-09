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Эван Всемогущий Эван Всемогущий
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Evan Almighty

Эван Всемогущий, 2007

2007 / США
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17 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Несмотря на все пережитые в прямом эфире унижения, бывший телеведущий Эван Бакстер снова на коне – теперь он успешный политик с собственным кабинетом в Белом доме. Но однажды, в самый неподходящий момент, в его жизни тоже появляется Бог. Оказывается, Эван – избранный, новый Ной, которому предначертано построить ковчег и спасти жизнь на планете. Сначала Эван думает, что это какой-то розыгрыш, но когда его начинают преследовать десятки божьих тварей, а борода начинает расти со страшной скоростью, он понимает, что отмахнуться не получится.

  • На самом деле многие из животных ковчега, показанных в фильме, были однополыми. Это было сделано из соображений безопасности. 
  • Как и студийная версия «Титаника», ковчег был построен до конца только с одной стороны. На правом борту имелась обшивка и окрашенные детали, а левый борт остался незаконченным. 
  • Когда Бог принимает облик официанта, на его бейдже написано «Всемогущий». 
  • Когда Эван говорит Богу: «Тогда ты должен понять, что строительство ковчега не входит в мои планы», Бог в ответ смеется. Это отсылка к популярной пословице «Если хочешь насмешить Бога, то расскажи ему о своих планах». 
  • Джим Керри и Дженнифер Энистон отказались вернуться к ролям, которые они сыграли в фильме «Брюс Всемогущий». 
  • В одной из сцен, когда Эван за рулем, он проезжает мимо кинотеатра, где идет фильм «40-летняя Дева Мария». Это отсылка к «Сорокалетнему девственнику», другому фильму со Стивом Кареллом в главной роли.

Эван Бакстер, которого всемогущий босс Брюс заставил лепетать всякую чушь во время прямого эфира новостей, уходит с работы на телевидении. Но жизнь его сразу же пошла в гору: он стал конгрессменом. И тут вновь появился Господь Бог, который открыл перед Эваном ужасы грядущего и попросил срочно приступить к строительству ковчега, беря пример с Ноя.

7.1 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 21 июня 2007
Премьера в мире 9 июня 2007
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Том Шэдьяк
Том Шэдьяк
В ролях
Стив Карелл
Стив Карелл
Лорен Грэм
Лорен Грэм
Джимми Беннетт
Джонни Симмонс
Морган Фриман
Морган Фриман
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Эван Всемогущий 4 постера
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Эван Всемогущий
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
фва 2 апреля 2015, 12:51
Истинные любители кино! Молодцы! НУ НЕЛЬЗЯ ЖЕ ТАК ОЦЕНИВАТЬ ФИЛЬМ!!! Посмотри и сделай вывод.
Armadilio 2 апреля 2015, 12:51
Я вот тоже думал, что без Кери что то не то! но когда посмотрел! фильм понравился
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В нереализованном сиквеле «Брюса Всемогущего» герой Джима Керри должен был стать Сатаной Продолжение даже получило соответствующее название.
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21 ноября 2022 17:05
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