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Постер фильма Три дня в Одессе
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Киноафиша Фильмы Три дня в Одессе

Три дня в Одессе

Tri dnya v Odesse 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фильм основан на реальных событиях.

Послевоенная волна бандитизма захлестнула лежащую в руинах страну. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Одессе. Днем город жил своей обычной жизнью, но с наступлением сумерек из темных закоулков, подвалов, бандитских малин и воровских катранов выползало на улицы все самое мрачное и жестокое, что было в городе. Грабежи, убийства, воровство, проституция, — стали нормой жизни для Одессы. Криминальная слава приморского города дошла до Кремля. Герои фильма отправляются в Одессу, чтобы навести порядок в городе. На проведение операции отведено три дня...

Страна Россия
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 15 марта 2007
Дата выхода
15 марта 2007 Россия КароПрокат
15 марта 2007 Беларусь
15 марта 2007 Казахстан
15 марта 2007 Украина
Сборы в мире $1 482 879
Другие названия
Tri dnya v Odesse, Trys dienos Odesoje, Три дня в Одессе
Режиссер
Алексей Пиманов
Алексей Пиманов
В ролях
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова
Александр Макогон
Александр Макогон
Ксения Кузнецова
Ксения Кузнецова
Дмитрий Жулин
Ольга Погодина
Ольга Погодина
Все актеры и съемочная группа
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Соучастники 6.9
Соучастники (1983)

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
3.7 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Интересный 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Comon от 19/03/2007 - 12:55:09


Ну и зря вы так
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