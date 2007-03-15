Фильм основан на реальных событиях.
Послевоенная волна бандитизма захлестнула лежащую в руинах страну. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Одессе. Днем город жил своей обычной жизнью, но с наступлением сумерек из темных закоулков, подвалов, бандитских малин и воровских катранов выползало на улицы все самое мрачное и жестокое, что было в городе. Грабежи, убийства, воровство, проституция, — стали нормой жизни для Одессы. Криминальная слава приморского города дошла до Кремля. Герои фильма отправляются в Одессу, чтобы навести порядок в городе. На проведение операции отведено три дня...
|15 марта 2007
|Россия
|КароПрокат
|15 марта 2007
|Беларусь
|15 марта 2007
|Казахстан
|15 марта 2007
|Украина
Ну и зря вы так