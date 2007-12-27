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5.5
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Фильмы
Дюймовочка
5.5
Дюймовочка
, 2007
Dyujmovochka
Россия / семейный, мюзикл, сказка / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
5.5
О фильме
Музыкальный фильм по мотивам сказки Г.Х.Андерсена "Дюймовочка".
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В ролях
Таня Василишина
Little Match Girl
Лия Ахеджакова
Mouse
Леонид Мозговой
Mole
Ольга Кабо
Светлана Крючкова
Frog
Альберт Филозов
Maestro
Анфиса Вистингаузен
Zhuk
Режиссер
Леонид Нечаев
Сценарист
Ханс Кристиан Андерсен
,
Ye. Lyakhnitskaya
,
Леонид Нечаев
,
Инна Ивановна Веткина
Композитор
Евгений Крылатов
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия
Продолжительность
1 час 4 минуты
Год выпуска
2007
Премьера в мире
27 декабря 2007
Дата выхода
27 декабря 2007
Россия
Панорама Кино
27 декабря 2007
Беларусь
27 декабря 2007
Казахстан
30 декабря 2007
США
27 декабря 2007
Украина
Сборы в мире
$177 985
Производство
A-1 Кино-Видео
Другие названия
Dyuymovochka, Дюймовочка
Еще
Рейтинг фильма
5.5
Оцените
10
голосов
6.3
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Отзывы о фильме
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