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Постер фильма Дюймовочка
5.5
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5.5

Дюймовочка

, 2007
Dyujmovochka
Россия / семейный, мюзикл, сказка / 18+
Постер фильма Дюймовочка
5.5

О фильме

Музыкальный фильм по мотивам сказки Г.Х.Андерсена "Дюймовочка".

В ролях

Таня Василишина
Little Match Girl
Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова
Mouse
Леонид Мозговой
Леонид Мозговой
Mole
Ольга Кабо
Ольга Кабо
Светлана Крючкова
Светлана Крючкова
Frog
Альберт Филозов
Альберт Филозов
Maestro
Анфиса Вистингаузен
Анфиса Вистингаузен
Zhuk
Режиссер Леонид Нечаев
Сценарист Ханс Кристиан Андерсен, Ye. Lyakhnitskaya, Леонид Нечаев, Инна Ивановна Веткина
Композитор Евгений Крылатов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 4 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 27 декабря 2007
Дата выхода
27 декабря 2007 Россия Панорама Кино
27 декабря 2007 Беларусь
27 декабря 2007 Казахстан
30 декабря 2007 США
27 декабря 2007 Украина
Сборы в мире $177 985
Производство A-1 Кино-Видео
Другие названия
Dyuymovochka, Дюймовочка

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 

Отзывы о фильме

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