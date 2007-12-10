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Война Чарли Уилсона Война Чарли Уилсона
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Charlie Wilson's War

Война Чарли Уилсона, 2007

2007 / США
4.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Подлинная история о том, как американский конгрессмен, агент-перебежчик из ЦРУ и хьюстонская светская львица возглавили крупнейшую и самую успешную тайную операцию в истории спецслужб. Их работа завершилась падением империи СССР и окончанием холодной войны.

Чарли Уилсон, конгрессмен из Техаса, прячет свой изощренный аналитический ум за маской плейбоя, проводящего время в джакузи со стриптизершами и кокаином. В душе Чарли — патриот и защитник угнетенных. В 80-х годах в роли угнетенного оказался Афганистан, охваченный гражданской войной между местным населением и прокоммунистическим режимом при поддерже советских войск.

Давняя приятельница, покровительница и некогда любовница Чарли, Джоан Херринг, была в то время одной из самых богатых женщин Техаса и ярой антикоммунисткой. Считая, что американский ответ на советскую агрессию был непозволительно робким, она убеждает Чарли оказть прямую помощь афганским моджахедам. Партнером Чарли в этом бизнесе становится агент ЦРУ Гаст Авракотос, чернорабочий разведуправления, рабочая лошадка среди аристократических выпускников дорогих частных университетов.

Вместе эта троица передвигается по миру, формируя невероятный альянс между пакистанцами, израильтянами, египтянами, оружейными баронами, официальными лицами и исполнительницей танцев живота. Их успех был ошеломляющ: объём финансирования тайных операций против СССР вырос с ежегодных 5 миллионов до миллиарда долларов. Советская армия покинула Афганистан, а на вопрос, как группка бывших крестьян сумела нанести такой сокрушительный удар сверхдержаве, президент Пакистана Зия уль-Хак ответил: "Это сделал Чарли".

4.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 10 декабря 2007
Премьера в мире 10 декабря 2007
Возраст 16+
Режиссер
Майк Николс
Майк Николс
В ролях
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Филип Сеймур Хоффман
Филип Сеймур Хоффман
Мэри Пэйдж Келлер
Эмили Блант
Эмили Блант
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Война Чарли Уилсона 2 постера
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