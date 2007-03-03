Чингисхан: всадник апокалипсиса, 2007

Чингисхан. Человек, поставивший мир на колени. Истинное лицо великого героя, чьи страдания и боль были скрыты историей...

Старший сын племенного вождя монголов Темучин (так с рождения звали Чингисхана) был воспитан, как будущий вождь племени. Но когда ему исполнилось 14 лет, его отца убили и всё изменилось. Сомнения по поводу происхождения Темучина стали преградой на его пути. Его неукротимый дух и качества прирождённого лидера были очевидны уже тогда. Люди сами стекались к нему, сила Темучина росла. Он женился на красавице Бортэ и начал осуществлять свою самую большую мечту — объединить всех монголов, все кланы и племена.

Бортэ похищают, её удаётся отбить лишь через несколько месяцев. История самого Темучина повторяется в его сыне — Джучи. Никто не знает точно, чей он сын — самого Темучина или того, кто пленил Бортэ. Темучин из ревности хочет даже убить младенца. Сюжетная линия Джучи становится ещё одной интригой картины. Останется ли сын верен отцу или предаст его в последний момент? Не пожалеет ли Темучин, что пощадил его?

Удача сопутствует Темучину на войне, он умеет находить союзников и не предаёт друзей. Однако сами друзья далеко не всегда отвечают тем же. Последним соперником Темучина остаётся Джамуха — друг детства. Когда-то они поклялись, что их дружба будет вечной, но Джамуха сам мечтает стать ханом всех монголов и первым развязывает войну. Темучин оказывается сильнее.

В 1206 его провозглашают верховным ханом. Отныне он — Чингисхан. Но история его побед лишь начинается, создание настоящей империи ещё впереди.