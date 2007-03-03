Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чингисхан: всадник апокалипсиса Чингисхан: всадник апокалипсиса
Киноафиша Фильмы Чингисхан: всадник апокалипсиса
The Blue Wolf: To the Ends of the Earth and Sea / Aoki Okami: chi hate umi tsukiru made

Чингисхан: всадник апокалипсиса, 2007

2007 / Япония / Монголия
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Чингисхан. Человек, поставивший мир на колени. Истинное лицо великого героя, чьи страдания и боль были скрыты историей...

Старший сын племенного вождя монголов Темучин (так с рождения звали Чингисхана) был воспитан, как будущий вождь племени. Но когда ему исполнилось 14 лет, его отца убили и всё изменилось. Сомнения по поводу происхождения Темучина стали преградой на его пути. Его неукротимый дух и качества прирождённого лидера были очевидны уже тогда. Люди сами стекались к нему, сила Темучина росла. Он женился на красавице Бортэ и начал осуществлять свою самую большую мечту — объединить всех монголов, все кланы и племена.

Бортэ похищают, её удаётся отбить лишь через несколько месяцев. История самого Темучина повторяется в его сыне — Джучи. Никто не знает точно, чей он сын — самого Темучина или того, кто пленил Бортэ. Темучин из ревности хочет даже убить младенца. Сюжетная линия Джучи становится ещё одной интригой картины. Останется ли сын верен отцу или предаст его в последний момент? Не пожалеет ли Темучин, что пощадил его?

Удача сопутствует Темучину на войне, он умеет находить союзников и не предаёт друзей. Однако сами друзья далеко не всегда отвечают тем же. Последним соперником Темучина остаётся Джамуха — друг детства. Когда-то они поклялись, что их дружба будет вечной, но Джамуха сам мечтает стать ханом всех монголов и первым развязывает войну. Темучин оказывается сильнее.

В 1206 его провозглашают верховным ханом. Отныне он — Чингисхан. Но история его побед лишь начинается, создание настоящей империи ещё впереди.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 30 августа 2007
Премьера в мире 3 марта 2007
Режиссер
Синъитиро Савай
В ролях
Такаси Соримати
Рэй Кикукава
Маюми Вакамура
Кэнъити Мацуяма
Ёсихико Хакамада
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чингисхан: всадник апокалипсиса 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Приложение киноафиши