Главная героиня фильма, очаровательная Жизель, живет в сказочной стране Андалазии и готовится к свадьбе с принцем Эдвардом. Однако мачеха принца, опасаясь, что после женитьбы трон перейдет к нему, отправляет невесту в «город, где не бывает хэппи-эндов» – в современный Нью-Йорк. Оказавшись в незнакомом месте, Жизель попадает во всевозможные передряги. Наконец, случай сводит ее с юристом Робертом. По просьбе дочери мужчина разрешает чудаковатой незнакомке немного пожить в их квартире. На беду, невеста Роберта застает девушку у жениха дома и в ярости разрывает с ним отношения. Расстроенная Жизель пытается помирить пару, не замечая, как сама постепенно влюбляется в Роберта, а он – в нее…