Зачарованная
7.3 Рейтинг IMDb: 7.1
Зачарованная

Зачарованная

Enchanted 18+
О фильме

Главная героиня фильма, очаровательная Жизель, живет в сказочной стране Андалазии и готовится к свадьбе с принцем Эдвардом. Однако мачеха принца, опасаясь, что после женитьбы трон перейдет к нему, отправляет невесту в «город, где не бывает хэппи-эндов» – в современный Нью-Йорк. Оказавшись в незнакомом месте, Жизель попадает во всевозможные передряги. Наконец, случай сводит ее с юристом Робертом. По просьбе дочери мужчина разрешает чудаковатой незнакомке немного пожить в их квартире. На беду, невеста Роберта застает девушку у жениха дома и в ярости разрывает с ним отношения. Расстроенная Жизель пытается помирить пару, не замечая, как сама постепенно влюбляется в Роберта, а он – в нее…

  • В сцене, где принц Эдвард едет на крыше автобуса, заметно, что люди в соседних автомобилях смеются и показывают на героя пальцем. Это была не массовка, а настоящие туристы. 
  • Роль Нэнси, невесты Роберта, исполнила известная мюзикловая актриса Идина Мензел. В фильме бродвейская звезда не поет, и, по ее собственному признанию, гордится тем, что ее пригласили на роль исключительно из-за актерского таланта. 
  • Подвенечное платье главной героини весило около 20 килограммов. Актриса Эми Адамс училась передвигаться в нем под руководством каскадера.

Проклятие злой ведьмы переносит принцессу из мультипликационной сказки в современный Нью-Йорк, превращая ее в живую девушку, но с нарисованными представлениями о житейских мелочах. Случай сталкивает ее с красавцем-трудоголиком Робертом, однако окончательно проникнуться симпатией друг к другу этой парочке непросто – им постоянно мешают все новые и новые персонажи, прибывающие на Манхэттен из сказочной мультипликационной страны: прекрасный принц, злая мачеха, дворецкий и даже... говорящая белка.

Зачарованная - дублированный трейлер
Зачарованная  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2007
Премьера онлайн 13 декабря 2007
Премьера в мире 20 ноября 2007
Дата выхода
21 ноября 2007 Россия WDSSPR 12+
14 декабря 2007 Австралия
21 ноября 2007 Беларусь
20 ноября 2007 Бразилия
14 декабря 2007 Великобритания
6 декабря 2007 Венгрия 12
7 февраля 2008 Вьетнам
19 декабря 2007 Германия
19 декабря 2007 Дания
14 декабря 2007 Ирландия
23 ноября 2007 Испания A
7 декабря 2007 Италия
21 ноября 2007 Казахстан
20 ноября 2007 Канада
14 декабря 2007 Мексика
13 декабря 2007 Нидерланды
26 декабря 2007 Норвегия
29 ноября 2007 Португалия
20 ноября 2007 Румыния 12
20 ноября 2007 США
21 ноября 2007 Украина
28 ноября 2007 Франция
29 ноября 2007 Чехия
21 декабря 2007 Швеция
10 января 2008 Южная Корея
MPAA PG
Бюджет $85 000 000
Сборы в мире $340 487 869
Производство Walt Disney Pictures, Josephson Entertainment, Andalasia Productions
Другие названия
Enchanted, Encantada, Il était une fois..., Začarana, Зачарованная, Bűbáj, Chuyện Thần Tiên Ở New York, Come d'incanto, Encantada: La historia de Giselle, Eventyr i New York, Förtrollad, Fortryllet, I magemeni, I magjepsur, Kouzelná romance, Lumottu, Magie în Manhattan, Magie în New York, Mahô ni kakerarete, Manhattan'da Sihir, Mechushefet, Muhabbat sehri, Noburtā, Nõiutud, Sehrlangan, Sehrlənmiş, Uma História de Encantar, Užkerėtoji, Verwünscht, Začarovaní, Zaczarowana, Η μαγεμένη, Зачарана, Зачарована, Омагьосана, 曼哈頓奇緣, 魔法にかけられて, 魔法奇緣, 魔法奇缘
Режиссер
Кевин Лима
В ролях
Эми Адамс
Эми Адамс
Патрик Демпси
Патрик Демпси
Джеймс Марсден
Джеймс Марсден
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Тимоти Сполл
Тимоти Сполл
Все актеры и съемочная группа
7.3
7.1 IMDb
Huesped sevillano 2 апреля 2015, 12:51
Фильм замечательный, очень позитивный и очень смешной, интересен и для детей, и для взрослых. Мы с мужем были в восторге, и советуем всем… Читать дальше…
Psikhiatr-Sexopatolog 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение foldera от 03/12/2007 - 20:13:56Приходите на приём, пациентушко . Как у Вас всё запущено . Дедушка Фрейд рыдает над такой… Читать дальше…
Новости о мультфильме
Мир добра и красок: топ сказочных зарубежных фильмов
Мир добра и красок: топ сказочных зарубежных фильмов Последний годы российский кинематограф переживает настоящий бум киносказок: от новой адаптации советской классики «Летучий корабль» и «Бременские музыканты» до экранизации народных сказок «Царевна-лягушка» и «Горыныч». Но сказки популярны и горячо любимы не только у нас, но и по всему миру. Вспоминаем лучшие зарубежные сказочные фильмы, которые стоит пересмотреть на новогоних праздниках.
Написать
5 января 2026 11:18
Завершились съемки сиквела «Зачарованной» с Эми Адамс
Завершились съемки сиквела «Зачарованной» с Эми Адамс Бонусом опубликовано закулисное фото. 
Написать
5 августа 2021 16:47
Съемки «Зачарованной 2» официально начались — актерский состав оригинала вернется в полном составе
Съемки «Зачарованной 2» официально начались — актерский состав оригинала вернется в полном составе Фильм минует кинотеатральный прокат и сразу пополнит медиатеку стримингового сервиса Disney+.
Написать
18 мая 2021 17:01
