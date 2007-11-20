Главная героиня фильма, очаровательная Жизель, живет в сказочной стране Андалазии и готовится к свадьбе с принцем Эдвардом. Однако мачеха принца, опасаясь, что после женитьбы трон перейдет к нему, отправляет невесту в «город, где не бывает хэппи-эндов» – в современный Нью-Йорк. Оказавшись в незнакомом месте, Жизель попадает во всевозможные передряги. Наконец, случай сводит ее с юристом Робертом. По просьбе дочери мужчина разрешает чудаковатой незнакомке немного пожить в их квартире. На беду, невеста Роберта застает девушку у жениха дома и в ярости разрывает с ним отношения. Расстроенная Жизель пытается помирить пару, не замечая, как сама постепенно влюбляется в Роберта, а он – в нее…
Проклятие злой ведьмы переносит принцессу из мультипликационной сказки в современный Нью-Йорк, превращая ее в живую девушку, но с нарисованными представлениями о житейских мелочах. Случай сталкивает ее с красавцем-трудоголиком Робертом, однако окончательно проникнуться симпатией друг к другу этой парочке непросто – им постоянно мешают все новые и новые персонажи, прибывающие на Манхэттен из сказочной мультипликационной страны: прекрасный принц, злая мачеха, дворецкий и даже... говорящая белка.
|21 ноября 2007
|Россия
|WDSSPR
|12+
|14 декабря 2007
|Австралия
|21 ноября 2007
|Беларусь
|20 ноября 2007
|Бразилия
|14 декабря 2007
|Великобритания
|6 декабря 2007
|Венгрия
|12
|7 февраля 2008
|Вьетнам
|19 декабря 2007
|Германия
|19 декабря 2007
|Дания
|14 декабря 2007
|Ирландия
|23 ноября 2007
|Испания
|A
|7 декабря 2007
|Италия
|21 ноября 2007
|Казахстан
|20 ноября 2007
|Канада
|14 декабря 2007
|Мексика
|13 декабря 2007
|Нидерланды
|26 декабря 2007
|Норвегия
|29 ноября 2007
|Португалия
|20 ноября 2007
|Румыния
|12
|20 ноября 2007
|США
|21 ноября 2007
|Украина
|28 ноября 2007
|Франция
|29 ноября 2007
|Чехия
|21 декабря 2007
|Швеция
|10 января 2008
|Южная Корея