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Анаморф
Anamorph
Анаморф, 2007
2007 / США
5.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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Жанр:
триллер
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5.5
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
2007
Премьера в России
21 сентября 2007
Премьера в мире
21 сентября 2007
Возраст
18+
Режиссер
Генри Миллер
В ролях
Уиллем Дефо
Петер Стормаре
Скотт Спидмэн
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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