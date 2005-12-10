Оповещения от Киноафиши
Семь человек-невидимок

Seven Invisible Men 18+
О фильме

Фильм - дорога. Его действие происходит в Крыму, бывшем юге Советского Союза. Его герои – живущие за гранью, каждый со своим прошлым. Кто-то из них бежит от правосудия, а кто-то от себя. Их бессмысленная дорога - бег от жизни, которую нельзя ни изменить, ни переделать на свой лад ...

Страна Португалия / Нидерланды / Литва / Франция
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 10 декабря 2005
Дата выхода
6 апреля 2007 Россия
6 апреля 2007 Беларусь
6 апреля 2007 Казахстан
10 декабря 2005 Литва
12 декабря 2005 США
6 апреля 2007 Украина
14 декабря 2005 Франция
Производство Studio Kinema, Gemini Films, Madragoa Filmes
Другие названия
Septyni nematomi zmones, Seven invisible men, Siedmiu niewidzialnych ludzi, Yedi Görünmez Adam, Семь человек-невидимок
Режиссер
Шарунас Бартас
Шарунас Бартас
В ролях
Дмитрий Поднозов
Дмитрий Поднозов
Саакануш Ванян
Александр Есаулов
Игорь Цыганков
Рита Клейн
Рейтинг фильма

6.4
12 голосов
6.6 IMDb
