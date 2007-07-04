Марксен Иванович и Лера, муж и жена, учителя в средней образовательной школе, устало и безвольно плывут по течению жизни. Однажды по возвращению домой они обнаруживают на собственной кухне пятерых спецназовцев, находящихся на важнейшем задании – выслеживают государственного преступника из квартиры напротив. Супруги делают попытку избавиться от непрошеных гостей с помощью милиции, но государственная безопасность – превыше бытовых неудобств. Так начинается вынужденное соседство учителей и военных, которое в скором времени заметно скажется на поведении и настроении Леры и Марксена Ивановича.