Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Ужас, который всегда с тобой
1 постер
Киноафиша Фильмы Ужас, который всегда с тобой

Ужас, который всегда с тобой

Uzhas, kotoryy vsegda s toboy 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Марксен Иванович и Лера, муж и жена, учителя в средней образовательной школе, устало и безвольно плывут по течению жизни. Однажды по возвращению домой они обнаруживают на собственной кухне пятерых спецназовцев, находящихся на важнейшем задании – выслеживают государственного преступника из квартиры напротив. Супруги делают попытку избавиться от непрошеных гостей с помощью милиции, но государственная безопасность – превыше бытовых неудобств. Так начинается вынужденное соседство учителей и военных, которое в скором времени заметно скажется на поведении и настроении Леры и Марксена Ивановича.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 4 июля 2007
Дата выхода
4 июля 2007 Россия 16+
Производство Stella Studio
Другие названия
Uzhas, kotoryy vsegda s toboy, Horror Which Is Always with You, L'horreur qui est toujours avec vous, Ужас, который всегда с тобой
Режиссер
Аркадий Яхнис
В ролях
Олег Фомин
Олег Фомин
Юрий Нифонтов
Анатолий Егоров
Александр Чернявский
Александр Чернявский
Сергей Удовик
Сергей Удовик
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Ужас, который всегда с тобой
Швейцар 0.0
Швейцар (2014)
Ботинки из Америки 6.2
Ботинки из Америки (2001)
Караси 6.6
Караси (2008)
Кто, если не мы 6.8
Кто, если не мы (1998)
Глянец 5.8
Глянец (2007)
Гололед 4.5
Гололед (2002)
Дрянь 5.3
Дрянь (1990)
Поездка через город 5.9
Поездка через город (1979)
0.0
Ковчег (2017)
Странное время 5.7
Странное время (1997)
Драма из старинной жизни 7.2
Драма из старинной жизни (1971)
День выборов 7.5
День выборов (2007)

Рейтинг фильма

5.0
Оцените 10 голосов
5 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Ужас, который всегда с тобой

Похожие фильмы онлайн

Кто, если не мы
 
Ковчег
 
День выборов
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
В «Игре престолов» его показали как пьяного пирата: а ведь у Мартина он такой же жуткий, как Король Ночи
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше