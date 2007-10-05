Бегущий за ветром, 2007

Амир и Хасан, друзья с детства, оказались по разные стороны баррикад в стране, разделенной войной. В Кабуле — ясный день, проходят соревнования по запуску бумажных змеев. Однако после победы на этом конкурсе трусливое предательство одного из мальчиков навсегда изменит жизни двух друзей и запустит цепь роковых событий. Теперь, после двадцати лет жизни в Америке, Амир возвращается в полный опасностей Афганистан, в котором правят талибы, чтобы взглянуть в лицо тайнам, до сих пор преследующим его, и использовать последний отчаянный шанс все исправить.