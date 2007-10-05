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Бегущий за ветром Бегущий за ветром
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The Kite Runner

Бегущий за ветром, 2007

2007 / США
8.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

Амир и Хасан, друзья с детства, оказались по разные стороны баррикад в стране, разделенной войной. В Кабуле — ясный день, проходят соревнования по запуску бумажных змеев. Однако после победы на этом конкурсе трусливое предательство одного из мальчиков навсегда изменит жизни двух друзей и запустит цепь роковых событий. Теперь, после двадцати лет жизни в Америке, Амир возвращается в полный опасностей Афганистан, в котором правят талибы, чтобы взглянуть в лицо тайнам, до сих пор преследующим его, и использовать последний отчаянный шанс все исправить.

8.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 5 октября 2007
Премьера онлайн 21 октября 2020
Премьера в мире 5 октября 2007
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик UPI
Бюджет $20 000 000
Режиссер
Марк Форстер
Марк Форстер
В ролях
Халид Абдалла
Халид Абдалла
Атосса Леони
Сайед Джафар Масихулла Гарибзада
Зекерия Ибрахими
Ахмад Хан Махмиджада
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бегущий за ветром 2 постера
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саундтрек фильма Бегущий за ветром
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