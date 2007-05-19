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Пираты Карибского моря: На краю света Пираты Карибского моря: На краю света
Киноафиша Фильмы Пираты Карибского моря: На краю света
Pirates of the Caribbean: At worlds end

Пираты Карибского моря: На краю света, 2007

2007 / США
8.6 Оцените
214 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Завладев вырезанным сердцем Дэйви Джонса, лорд Беккет получил власть над морями: с помощью «Летучего Голландца» он начинает массовую охоту на пиратов. Чтобы дать отпор Британской Ост-Индской компании, Уилл Тернер и Элизабет Суонн объединяются с Гектором Барбоссой и отправляются на поиски капитана Джека Воробья, который оказался в плену у Джонса после своей трагической встречи с Кракеном.

  • На производство фильма и его маркетинговую кампанию было потрачено приблизительно 300 миллионов долларов, что равняется бюджету всей трилогии «Властелин колец» Питера Джексона.
  • В сцене, где вся команда оказывается на краю света, звучат голоса и музыка из оригинального аттракциона «Пираты Карибского моря» в Диснейленде, давшего идею для кинофраншизы.
  • Пиратский совет – реальное событие, но прошел он лишь один раз за всю историю пиратства.
  • Натурные съемки прошли на Багамах, Бермудах, в Лос-Анджелесе и Сингапуре.
  • Во время съемок сцены с проливным дождем на корабли выливалось по 100 000 литров воды в минуту.
  • В одной из финальных сцен у причала Тортуги можно заметить судно с русским гербом. Это российская шхуна под названием «Святой Петр», которая обитает в Карибском море с 1994 года.

Наступают темные времена: век пиратов близится к завершению. Лорд Катлер Беккет из Ост-Индской компании заполучил контроль над навевающим ужас кораблем-призраком, Летучим Голландцем, и его злобным, мстительным капитаном, Дэйви Джоунсом. Теперь Летучий Голландец неустанно бороздит воды семи морей и, под командой адмирала Норрингтона, безжалостно уничтожает пиратские корабли.

Уилл Тернер, Элизабет Суон и капитан Барбосса пускаются в отчаянное путешествие в поисках Девяти Баронов Пиратского Братства: с ними связана единственная надежда победить Беккета, Летучего Голландца и его армаду. Но один из Баронов пропал: капитан Джек Воробей, то ли лучший, то ли худший пират на свете. После неудачной встречи с чудовищем по имени Кракен он находится в плену у Дэйви Джоунса. Союз между нашими героями — включая Тию Дальму, Пинтела и Раджетти — непрочен, однако они должны сперва отправиться в опасный, экзотический Сингапур и биться с китайским пиратским капитаном Сяо Феном за мореходные карты и за корабль, который, ради спасения Джека, доставит их на край света.

8.6 Оцените
214 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 48 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 24 мая 2007
Премьера в мире 19 мая 2007
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Гор Вербински
Гор Вербински
В ролях
Джонни Депп
Джонни Депп
Орландо Блум
Орландо Блум
Кира Найтли
Кира Найтли
Джеффри Раш
Джеффри Раш
Джонатан Прайс
Джонатан Прайс
Все актеры и съемочная группа
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Пираты Карибского моря: На краю света
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