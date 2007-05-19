Пираты Карибского моря: На краю света, 2007

Наступают темные времена: век пиратов близится к завершению. Лорд Катлер Беккет из Ост-Индской компании заполучил контроль над навевающим ужас кораблем-призраком, Летучим Голландцем, и его злобным, мстительным капитаном, Дэйви Джоунсом. Теперь Летучий Голландец неустанно бороздит воды семи морей и, под командой адмирала Норрингтона, безжалостно уничтожает пиратские корабли.

Уилл Тернер, Элизабет Суон и капитан Барбосса пускаются в отчаянное путешествие в поисках Девяти Баронов Пиратского Братства: с ними связана единственная надежда победить Беккета, Летучего Голландца и его армаду. Но один из Баронов пропал: капитан Джек Воробей, то ли лучший, то ли худший пират на свете. После неудачной встречи с чудовищем по имени Кракен он находится в плену у Дэйви Джоунса. Союз между нашими героями — включая Тию Дальму, Пинтела и Раджетти — непрочен, однако они должны сперва отправиться в опасный, экзотический Сингапур и биться с китайским пиратским капитаном Сяо Феном за мореходные карты и за корабль, который, ради спасения Джека, доставит их на край света.