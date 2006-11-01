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Не говори никому Не говори никому
Киноафиша Фильмы Не говори никому
Tell No One / Ne le dis à personne

Не говори никому, 2006

2006 / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть О фильме

- фильм снят по бестселлеру Харлана Кобена (Harlan Coben) - признанный мастер современного триллера, лауреат абсолютно всех престижных премий, присуждаемых за достижения в этом жанре, автор восьми национальных бестселлеров, среди которых «Второго шанса не будет», «Пропащий» и роман "Не говори никому", объявленный "Нью-Йорк таймс" бестселлером года.

Жена Алекса Марго погибла от руки серийного убийцы. Совершенно подавленный, он каждый день болезненно переживает утрату своей любви. Проходит восемь лет... Неожиданно Алекс получает анонимный mail – на экране, в режиме on-line, женщина, выхваченная из толпы. Это Марго…

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 18 января 2007
Премьера онлайн 1 января 2021
Премьера в мире 1 ноября 2006
Прокатчик Вест
Режиссер
Гийом Кане
Гийом Кане
В ролях
Франсуа Клюзе
Франсуа Клюзе
Мари-Жозе Кроз
Мари-Жозе Кроз
Андре Дюссолье
Андре Дюссолье
Кристин Скотт Томас
Кристин Скотт Томас
Франсуа Берлеан
Франсуа Берлеан
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Не говори никому 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Славный фильм.

Бульварный сюжет про очередного бегающего от полиции и ищущего жену доктора приправлен изрядной дозой романтики.

Детская дружба,… Читать дальше…
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саундтрек фильма Не говори никому
Кадры из фильма Все кадры
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Переводчик
Переводчик
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