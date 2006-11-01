Не говори никому, 2006

- фильм снят по бестселлеру Харлана Кобена (Harlan Coben) - признанный мастер современного триллера, лауреат абсолютно всех престижных премий, присуждаемых за достижения в этом жанре, автор восьми национальных бестселлеров, среди которых «Второго шанса не будет», «Пропащий» и роман "Не говори никому", объявленный "Нью-Йорк таймс" бестселлером года.
Жена Алекса Марго погибла от руки серийного убийцы. Совершенно подавленный, он каждый день болезненно переживает утрату своей любви. Проходит восемь лет... Неожиданно Алекс получает анонимный mail – на экране, в режиме on-line, женщина, выхваченная из толпы. Это Марго…
Бульварный сюжет про очередного бегающего от полиции и ищущего жену доктора приправлен изрядной дозой романтики.
Детская дружба,… Читать дальше…